Noruega avanza con un gol salvador de Erling Haaland

Karla Villegas Gama

Noruega resistió la reacción de Costa de Marfil y, con un gol de Erling Haaland en los minutos finales, venció 2-1 para avanzar por primera vez a los octavos de final de una Copa del Mundo.

Los 'Vikingos' tomaron la iniciativa desde el silbatazo inicial. Buscaron profundidad por las bandas y abastecieron constantemente a Erling Haaland y Alexander Sorloth, pero la zaga marfileña respondió con orden y evitó el primer gol.

Con el paso de los minutos, el dominio europeo perdió intensidad y los 'Elefantes' comenzaron a encontrar espacios. Sin embargo, cuando mejor lucían, Antonio Nusa sorprendió con un potente disparo desde fuera del área para firmar el 1-0.

Antonio Nusa se luce con un golazo para adelantar a Noruega

El gol revitalizó a Noruega, que recuperó la posesión y generó varias oportunidades, aunque le faltó contundencia para ampliar la ventaja.

En el complemento, el partido siguió siendo ríspido hasta que llegaron los cambios de Costa de Marfil. Los ingresos de Amad Diallo y Elye Wahi le dieron mayor velocidad y profundidad a los africanos. Al minuto 72, Diallo ingresó al área y definió de zurda para empatar el encuentro.

Cuando todo apuntaba a los tiempos extra, apareció Haaland. Patrick Berg llegó hasta la línea de fondo y envió un centro venenoso que el delantero noruego empujó con frialdad para sellar el 2-1 definitivo.

Con este triunfo, Noruega consiguió su primera victoria en una fase de eliminación directa de la Copa del Mundo y ahora enfrentará a Brasil por un lugar en los cuartos de final.