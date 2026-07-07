La cifra de Bélgica que amenaza el sueño de la Selección Española

EFE

Desde el 20 de marzo de 2025, el primer partido de la era Rudi García, la selección de Bélgica no ha vuelto a perder ningún encuentro, en una secuencia de 18 duelos invicto, con doce victorias y seis empates, antes de enfrentarse a España en los cuartos de final del Mundial 2026, el próximo viernes en Los Ángeles.



El 3-1 entonces contra Ucrania, cuando se jugaba la permanencia en la elite de la Liga de Naciones europea, fue un revés del que se repuso de inmediato, en el encuentro de vuelta, con una victoria por 3-0 tres días más tarde con la que inició su actual marca sin derrotas, con dos goles de Romelu Lukaku y uno de Maxim de Cuyper en Genk. Mikel Merino liquidó a Portugal con su primer gol en la Copa del Mundo

Ahora, además, está en su mejor racha de triunfos desde que dirige al equipo el técnico francés (1-5 a Nueva Zelanda, 3-2 a Senegal y 1-4 a Estados Unidos), igualado con el tramo entre el 9 de junio y el 7 de septiembre de 2025 (venció sucesivamente por 4-3 a Gales, por 0-6 a Liechtenstein y por 6-0 a Kazajistán).

Bélgica ha ganado doce de sus últimos 18 encuentros. A esos citados resultados, añade otro 2-4 a Gales, un 7-0 a Liechtenstein, otro 2-5 a Estados Unidos, un 0-2 a Croacia y un 5-0 a Túnez, aparte del 3-0 a Ucrania.

Y sumó seis empates: 1-1 y 0-0 con Macedonia del Norte, 1-1 con Kazajistán, 1-1 con México, 1-1 con Egipto y 0-0 con Irán, por ese orden.