Bélgica vuelve a cuartos de final de la Copa del Mundo tras 12 años de espera

Oscar Sandoval

Bélgica derrotó 4-1 a Estados Unidos y se clasificó a los cuartos de final de la Copa del Mundo por tercera vez en su historia. Los 'Diablos Rojos' acabaron con la ilusión de los anfitriones que volvieron a quedarse en octavos de final y ahora enfrentarán a España el próximo viernes en Los Angeles. It”s called s̶o̶c̶c̶e̶r̶ 𝐅𝐎𝐎𝐓𝐁𝐀𝐋𝐋. 😎 #USABEL #ScoredWithING pic.twitter.com/npWPnchKTa — Belgian Red Devils (@BelRedDevils) July 7, 2026

El conjunto de ‘Las Barras y las Estrellas se despidió del torneo tras ser superado por una Bélgica que empezó a tope y que avisó de sus intenciones desde el inicio, pero los locales no reaccionaron y después de nueve minutos recibieron el 1-0.

Charles De Ketelaere aprovechó un error defensivo para empujar el balón a la red en el área chica tras un centro de Nicolas Raskin. Era la primera vez que Estados Unidos estaba por debajo en el marcador en este Mundial y estaba obligado a reaccionar, aunque no encontraba la forma de salir de su propio campo.

Charles De Ketelaere tiene a Estados Unidos contra las cuerdas en el Mundial 2026

Los locales empataron con fortuna al minuto 31 gracias a un tiro libre de Malik Tillman que se desvió en la barrera. Sin embargo, la igualdad duró muy poco porque dos minutos después, De Ketelaere apareció para devolverle la ventaja a Bélgica con un cabezazo.

Los norteamericanos se fueron al descanso hundidos luego de ser superados por un rival que controló la eliminatoria de principio a fin y que sentenció el duelo a los 57 minutos luego de un error del portero Matt Freese quien salió de su área para intentar salir jugando, pero perdió el balón y Hans Vanaken marcó el 3-1 con la portería vacía.

Bélgica manejó el resultado con autoridad y Romelu Lukaku puso cifras definitivas al 90+3 para dejar fuera del Mundial 2026 a Estados Unidos y confirmar la cita con España en los cuartos de final.