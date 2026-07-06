Kylian Mbappé condena insultos racistas de senadora paraguaya

Redacción FOX Deportes

Kylian Mbappé respondió con dureza a los comentarios racistas de la senadora paraguaya Celeste Amarilla tras el triunfo de la Selección Francesa sobre la Paraguaya en los octavos de final del Mundial.

El delantero francés calificó las declaraciones como una muestra de "imprudencia y racismo flagrante" en un mensaje publicado en X.

Mbappé aseguró que Amarilla “da la peor imagen posible de su país” y recordó que nunca permitirá que se propague el odio y el racismo.

Kylian Mbappé de a gol por partido en la Copa del Mundo

La Federación Francesa de Futbol (FFF) anunció que presentará una denuncia ante la fiscalía al considerar que los comentarios de Amarilla son "delictivos y condenables".

Finalmente, la ministra francesa de Deportes, Juventud y Vida Asociativa, Marina Ferrari, también condenó las palabras de Amarilla y dijo estar “absolutamente indignada”.

La Selección Paraguaya fue eliminada en octavos de final gracias a un penal convertido por Mbappé.