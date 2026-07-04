Ya lo saben, Francia puede "meter las manos en la porquería" y ganar

Enrique Gómez

Si es necesario bajar al lodo y ensuciarse para ganar en el Mundial, sepan todos que Francia lo hará.

O como lo dice Kylian Mbappé, “si hay que meter las manos en la mierda”, la Selección Francesa está lista para hacerlo, tal como lo demostró en el rudo encuentro que sostuvo contra Paraguay.

Porque sí, Francia tiene la plantilla más valiosa de la Copa del Mundo y sabe desplegar un futbol vistoso, pero también es capaz de hacer el trabajo sucio para vencer a una selección como la paraguaya, internacionalmente conocida por su postura defensiva y su manera de jugar siempre al límite.

“Sabíamos qué tipo de partido íbamos a tener. Creo que hoy estuvo muy bien el partido que tuvimos y cómo lo jugamos. Demostramos que somos un equipo que sabe jugar al fuitbol ofensivo, pero si hay que meter las manos en la mierda, vamos a meter las manos en la mierda, perdón por la expresión. No tenemos ningún problema con eso”, comentó el autor del único gol en este duelo de los octavos de final.

After Mbappé refused to shake Orlando Gill's hand, the Paraguayan goalkeeper tossed the ball at him 😳 pic.twitter.com/6jSZsMLeuY — FOX Sports (@FOXSports) July 4, 2026

Mbappé incluso se vanaglorió al asegurar que hasta en el juego rudo fueron mejores que Paraguay.

“Pensaban que íbamos a venir a jugar de esmoquin, que solo íbamos a venir a hacer jugadas bonitas y paredes. Ganamos, e incluso en eso fuimos mejores que ellos”, dijo con presunción el atacante del Real Madrid, quien aprovechó la oportunidad y cambió un por el gol del triunfo a los 70 minutos del partido.

El equipo de Didier Deschamps tendrá un partido con características muy diferentes para la ronda de cuartos de final, pues el duelo es contra Marruecos, un cruce que emociona mucho a Mbappé y donde buscará aumentar su gran cuota de goles en esta Copa del Mundo, la cual ya asciende a siete tantos.

Entonces ya lo saben, Francia puede ser la selección número uno en jugar bonito, pero también puede destacar en jugar sucio. Kylian y compañía harán lo que sea necesario para ser mejores en el campo.