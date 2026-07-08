Justin Bieber se suma al show del medio tiempo en la final del Mundial 2026

Redacción FOX Deportes

Justin Bieber se sumará a Shakira, Madonna y el grupo de K-Pop BTS en el espectáculo de medio tiempo de la final del Mundial 2026, que se celebrará el próximo 19 de julio en Nueva Jersey.

Justin Bieber to co-headline first-ever FIFA World Cup™ Final Halftime Show with Madonna, Shakira and BTS! 🤩🎶 — FIFA (@FIFAcom) July 8, 2026

También actuarán ese día en el estadio MetLife, en Nueva York/Nueva Jersey, en un show de once minutos, el venezolano Gustavo Dudamel, Burna Boy, el coro PS22 y Coldplay, según informaron este miércoles en un comunicado la FIFA y la plataforma Global Citizen, cuyo objetivo es acabar con la pobreza extrema.

El espectáculo de la final del Mundial apoyará el FIFA Global Citizen Education Fund, una iniciativa que busca recaudar 100 millones de dólares para ampliar el acceso a una educación de calidad y al fútbol para niños en todo el mundo.

"El Mundial de la FIFA une al mundo como nada más puede hacerlo. Estoy agradecido de formar parte de este 'show', aun más sabiendo que ya está ayudando a ampliar el acceso a la educación para los niños", apuntó Bieber en la nota.

Por su parte, el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, subrayó que "no hay nada más importante que la educación": "Estamos orgullosos de que Justin Bieber se una a Madonna, Shakira y el grupo surcoreano BTS para encabezar este espectáculo en apoyo del fondo educativo".