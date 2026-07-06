Jordan Henderson será operado y se pierde el resto del Mundial

Redacción FOX Deportes

Jordan Henderson se perderá lo que resta del Mundial después de lesionarse durante las celebraciones por la victoria de Inglaterra sobre México en los octavos de final.

El mediocampista se apoyó en una de las vallas publicitarias del Estadio Ciudad de México para saltarla y entrar al terreno de juego, pero resbaló y cayó de forma aparatosa sobre el césped.

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Los servicios médicos de los ‘Tres Leones’ ingresaron de inmediato para atenderlo y lo retiraron en camilla antes de trasladarlo a un hospital.

Tras la valoración médica, se confirmó que Henderson sufrió una fractura en la muñeca, lesión que requerirá cirugía. Por ello, no regresó con el resto de la delegación inglesa al campamento en Kansas City y quedó descartado para el resto del torneo.

Antes de la lesión, Henderson únicamente había disputado seis minutos en el Mundial, durante el partido de la fase de grupos frente a Panamá.