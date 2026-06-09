Redacción FOX Deportes
Jayden Nelson sustituye a Marcelo Flores en la lista de Canadá para el Mundial 2026
Marcelo Flores causó baja por una lesión en la rodilla derecha
Jayden Nelson ha sido convocado por la Selección de Canadá que disputará el Mundial 2026 en sustitución de Marcelo Flores quien abandonó la concentración el plantel luego de una rotura del ligamento cruzado anterior, informó el martes la Federación Canadiense de Fútbol.
Flores, centrocampista de los Tigres UANL de 22 años, se lesionó en la final de la Copa de Campeones de la CONCACAF.
"Jayden Nelson, de Austin FC, ha sido seleccionado para sustituir a Marcelo Flores, de Tigres UANL, en la convocatoria de la #CANMNT para la próxima Copa del Mundo de la FIFA 2026", publicó Canada Soccer en X.
Nelson, de 23 años, ha marcado tres goles en 14 partidos con Canadá que debutará en el Mundial el 12 de junio en Toronto contra Bosnia y Herzegovina, antes de enfrentarse a Qatar y Suiza en el Grupo B.
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