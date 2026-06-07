Canadá busca su primer triunfo en un Mundial, frente a su gente

Oscar Sandoval

Canadá participará por tercera ocasión en su historia en la Copa del Mundo y buscará su primera victoria, intentará sumar los primeros tres puntos en el torneo y para lograrlo contará con el apoyo de su afición que los hará fuertes en el debut ante Bosnia y Herzegovina.

La ilusión comienza de cero para Canadá que aspira a tener su mejor actuación mundialista, los buenos resultados en los últimos años son reflejo de años de trabajo y hoy parece que puede competir en el Grupo B que comparte con Bosnia, Catar y Suiza.

El futbol no es deporte nacional en el país norteamericano, sin embargo, en los últimos años ha ganado seguidores gracias a jugadores como Alphonso Davies de Bayern Munich y Jonathan David de la Juventus quienes han encendido la esperanza para esta Copa del Mundo.

Canadá debutará ante Bosnia con la oportunidad de comenzar el torneo sumando, su gente lo sostendrá durante los 90 minutos y la victoria podría ser el inicio de algo histórico.