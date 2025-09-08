Javier Aguirre quiere un México más arriesgado ante Corea del Sur

Redacción FOX Deportes

Javier Aguirre dijo este lunes que espera que la Selección Mexicana sea más arriesgada en ataque en el partido amistoso de este miércoles ante Corea del Sur en Nashville.

¡Habló nuestro timonel! 😤🎙️



Javier Aguirre dio una conferencia de prensa previo al duelo ante Corea del Sur



*Publicidad para México*

"Hay que mejorar el atrevimiento en el ataque. Tenemos una pelota fácil para jugar y decidimos no correr riesgos, preferimos que se equivoque otro. Ante Japón pudimos hacer más goles y por nuestras propias limitaciones mentales no lo hicimos", explicó en la rueda de prensa antes de medirse con los coreanos.

El 'Vasco' admitió que el que haya habido tanta rotación de futbolistas desde el inicio de su proceso, en agosto de 2024, hasta ahora, ha dificultado implantar su idea de juego.

"Hemos ido formando un grupo que ha ido asimilando nuestras ideas, adaptándose en los compromisos oficiales y amistosos. El funcionamiento del equipo no ha sido difícil porque entran y salen jugadores de las convocatorias. Ha habido evolución, que a veces no se refleja en los resultados finales".

"Corea será muy parecido a Japón en lo táctico, físico, pero mucho más agresivo, más acostumbrado al cuerpo a cuerpo. Están, como nosotros, más acostumbrados a competir con el límite del reglamento", sentenció Aguirre.