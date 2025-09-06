Aburrida fiesta de aniversario de Javier Aguirre con México

Enrique Gómez

Para celebrar el primer año de su tercera etapa al frente de la Selección Mexicana, Javier Aguirre registró un empate 0-0 contra Japón, “resultado justo”, pues ningún equipo mereció ganar en el Oakland Colliseum.

El ‘Vasco’ aseguró que su equipo ya tiene una base y una estructura, luego de lo que fue su primer partido al frente del equipo el 7 de septiembre de 2024, hasta el celebrado esta noche en California este 6 de septiembre de 2025, donde su equipo tuvo 51% de posesión y generó pocas oportunidades de gol.

“Seguimos buscando el funcionamiento, el equipo. Tenemos un año, tenemos la base, la estructura. Es normal que de repente no hagamos un buen partido contra un rival que incomoda mucho. Espero rescatar las cosas buenas”, comentó el entrenador, quien debutó hace un año con México, luego de la triste participación del equipo en la Copa América, al mando de Jaime Lozano.

Respecto al partido, el estratega aseguró que terminará siendo benéfico para el proceso, pues el Tri se midió a un rival que tiene "al 90% de sus jugadores" militando en Europa.

“No fuimos superiores al rival, no merecíamos ganar. Buen partido para el análisis, pero poco espectacular para el público”, comentó el técnico, traído para rescatar el barco hacia el Mundial 2026. “Para eso era este partido. Yo sabía que eran muy intensos, tienen un nivel de entrenamiento distinto, la velocidad nos sorprendió y también su intensidad y sus faltas, pero creo que el resultado es justo”.

México alargó a seis partidos su invicto contra Japón, nada mal considerando que en este punto de la historia, el equipo asiático tiene 11 jugadores más en Europa de los que tiene el conjunto ‘azteca’.