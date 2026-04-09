Japón rompe internet con su camiseta para el Mundial

Héctor Cantú

La Selección de Japón no se ha quedado atrás en la fiesta del Mundial 2026 y ha presentado, de manera fantástica, la que será su camiseta principal para la justa veraniega.

La marca de las tres barras que viste al equipo del Sol Naciente, ha creado un video donde combina el anime y el futbol, dos ingredientes identitarios de la cultura japonesa en la actualidad.

En el video, se muestran algunas de las estrellas del primer equipo, caracterizados a manera de la caricatura y termina enfrentando a los jugadores del primer equipo y la afición (representada por una mujer) ante algunos animales caracterizados como bestias en las que se alcanzan a distinguir un León (ícono de Países Bajos) y un Águila (apodo de Túnez).

Japón imparable antes del Mundial 2026

Japón, precisamente, debutará en el Mundial 2026 a los neerlandeses el próximo 14 de junio. Seis días después se enfrentará a Túnez y cerrará midiendo fuerzas ante Suecia el 15 del mismo mes.