Publicación: jueves 9 de abril de 2026

Héctor Cantú

Japón rompe internet con su camiseta para el Mundial

El video de presentación es absoluto cine para amantes del futbol y el anime

La Selección de Japón no se ha quedado atrás en la fiesta del Mundial 2026 y ha presentado, de manera fantástica, la que será su camiseta principal para la justa veraniega.

La marca de las tres barras que viste al equipo del Sol Naciente, ha creado un video donde combina el anime y el futbol, dos ingredientes identitarios de la cultura japonesa en la actualidad.

En el video, se muestran algunas de las estrellas del primer equipo, caracterizados a manera de la caricatura y termina enfrentando a los jugadores del primer equipo y la afición (representada por una mujer) ante algunos animales caracterizados como bestias en las que se alcanzan a distinguir un León (ícono de Países Bajos) y un Águila (apodo de Túnez).

Japón imparable antes del Mundial 2026

Escocia 0-1 Japón
Japón imparable antes del Mundial 2026
Junya Ito marcó el gol del triunfo a los 84 minutos
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Los 'Samurais' suman cinco partidos sin perder y miran con optimismo de cara a la Copa del Mundo
Junya Ito marcó el gol del triunfo a los 84 minutos

Japón, precisamente, debutará en el Mundial 2026 a los neerlandeses el próximo 14 de junio. Seis días después se enfrentará a Túnez y cerrará midiendo fuerzas ante Suecia el 15 del mismo mes.

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