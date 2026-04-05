Llegó el primer home run de la temporada para Shohei Ohtani

Hiram Marín

Shohei Ohtani conectó su primer home run de la temporada 2026 en la victoria de Los Angeles Dodgers por 13-6 sobre los Washington Nationals. El batazo llegó en la tercera entrada, en un momento donde su equipo estaba en desventaja en el marcador. Ese swing marcó el inicio de la reacción ofensiva angelina.

El home run fue de tres carreras y permitió empatar el juego 3-3 en ese momento. La pelota viajó más de 400 pies por el jardín derecho, además de representar sus primeras impulsadas de la campaña. Ohtani terminó así con un turno clave que cambió el ritmo del encuentro.

Shohei Ohtani leaves the yard for the first time in 2026 🔥 pic.twitter.com/Sxh4Wdul5a — MLB (@MLB) April 3, 2026

El batazo llegó ante el lanzador derecho Miles Mikolas, quien no pudo evitar el daño en ese inning. Antes de ese turno, Ohtani había tenido un inicio discreto, con pocos hits en sus primeras apariciones al plato. Ese contacto sólido rompió la inercia ofensiva del japonés.

Después de ese cuadrangular, la ofensiva de Los Ángeles tomó control total del juego con varios batazos de poder. Figuras como Mookie Betts también aportaron en el marcador para sellar la victoria. El primer home run de Ohtani no solo abrió su cuenta en 2026, también fue clave para encaminar el triunfo.