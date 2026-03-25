Italia disputa su primera “final” en busca de llegar al Mundial 2026

Oscar Sandoval

Italia está tan cerca y a la vez tan lejos del Mundial 2026 que no puede pensar más allá de la semifinal del playoff ante Irlanda del Norte, se perdió las últimas dos últimas ediciones del torneo internacional y necesita ganar para mantener la esperanza de volver a la Copa del Mundo. Getting down to business 🏃💼#Azzurri #VivoAzzurro pic.twitter.com/1mWZdvHqu4 — Italy ⭐️⭐️⭐️⭐️ (@Azzurri_En) March 25, 2026

La reputación de la Selección Italiana está de nueva cuenta en juego, sus dos últimas apariciones en la repesca terminaron en fracaso y atrás quedaron los años en los que los ‘Azzurri’ se presentaban como candidatos al título internacional porque simplemente dejaron de asistir al certamen.

El equipo italiano no pudo conseguir el boleto directo al Mundial en la eliminatoria UEFA, compartió grupo con Noruega y quedó relegado a la segunda posición, en medio del trayecto cambió de técnico y Gennaro Gattuso es el encargado de terminar con la misión.

El camino todavía es largo para Gattuso y compañía, podría terminar ante Irlanda del Norte. El caché de Italia lo coloca como favorito, pero esa misma etiqueta y la presión le jugó en contra en el pasado. Toda su historia y toda su ilusión por la Copa del Mundo estará en juego en 90 minutos.