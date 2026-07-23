Publicación: jueves 23 de julio de 2026

EFE

Intolerables las reacciones de los argentinos: Luis de la Fuente

El seleccionador español no había tenido la oportunidad de ver las imágenes

Luis de la Fuente, entrenador de la selección española, opinó que las reacciones de los jugadores de Argentina tras acabar la final del Mundial fueron "intolerables e inadmisibles", y valoró el comportamiento de "buenos deportistas" de sus pupilos.

De la Fuente fue claro durante una entrevista este jueves con TVE y criticó la conducta de varios jugadores y miembros del cuerpo técnico de la 'Albiceleste' tras la derrota por 1-0 en el MetLife de Nueva Jersey.

Leandro Paredes perdió la cabeza y casi arruina la fiesta de España

El conato de bronca arrancó tras el silbatazo final cuando Nahuel Molina se encaró y lanzó un manotazo a Rodri durante los festejos
Borja Iglesias y Eric García intervinieron para alejar a Molina del mediocampista español.
Leandro Paredes corrió a la escena y agredió directamente a Eric García tomándolo del cuello y derribándolo.
Gavi acudió a defender a García, pero Paredes lo golpeó, lo tiró al césped y lo jaló del chaleco.
Lisandro Martínez y otros futbolistas se sumaron al tumulto, armando empujones entre ambos planteles fuera del área.
Lionel Scaloni y Walter Samuel entraron al terreno de juego para frenar a Paredes y arrastrarlo hacia la banca.
El árbitro esloveno Slavko Vincic mostró tarjeta roja directa a Leandro Paredes por la serie de agresiones físicas.
Integrantes de ambos cuerpos técnicos mediaron entre los planteles para separar los bandos y enviar a Argentina al vestidor.
El incidente casi empaña el arranque de la celebración del título mundial conquistado por la selección española.
Las agresiones quedaron registradas en video y la FIFA evalúa sanciones disciplinarias adicionales para los involucrados.

Incidentes por los que la FIFA abrirá una investigación disciplinaria para analizarlos.

"En ese momento no me di cuenta, lo estaba celebrando. En cualquier caso, es algo intolerable, inadmisible, no se puede permitir. Futbolistas de esa dimensión, que tienen un gran entrenador, el cual lo habrá pasado igual de mal que nosotros al ver esas reacciones...No es tolerable. Destaco nuestro comportamiento ante ese tipo de agresiones y provocaciones. Nuestros jugadores siempre mantuvieron las formas como buenos deportistas", aseguró.

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El seleccionador sigue aún sintiendo la "emoción" del título, de la cual tomará más "consciencia" conforme vayan pasando los días.

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