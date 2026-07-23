Intolerables las reacciones de los argentinos: Luis de la Fuente

EFE

Luis de la Fuente, entrenador de la selección española, opinó que las reacciones de los jugadores de Argentina tras acabar la final del Mundial fueron "intolerables e inadmisibles", y valoró el comportamiento de "buenos deportistas" de sus pupilos.

De la Fuente fue claro durante una entrevista este jueves con TVE y criticó la conducta de varios jugadores y miembros del cuerpo técnico de la 'Albiceleste' tras la derrota por 1-0 en el MetLife de Nueva Jersey.

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Incidentes por los que la FIFA abrirá una investigación disciplinaria para analizarlos.

"En ese momento no me di cuenta, lo estaba celebrando. En cualquier caso, es algo intolerable, inadmisible, no se puede permitir. Futbolistas de esa dimensión, que tienen un gran entrenador, el cual lo habrá pasado igual de mal que nosotros al ver esas reacciones...No es tolerable. Destaco nuestro comportamiento ante ese tipo de agresiones y provocaciones. Nuestros jugadores siempre mantuvieron las formas como buenos deportistas", aseguró.

FIFA investigará la pelea que se dio al terminar la final del Mundial El incidente se suscitó una vez que España se coronó campeona del mundo

El seleccionador sigue aún sintiendo la "emoción" del título, de la cual tomará más "consciencia" conforme vayan pasando los días.