Inglaterra se queda con el tercer lugar del Mundial 2026 tras un festival de goles

Oscar Sandoval

Inglaterra derrotó 6-4 a Francia en un auténtico partidazo y se quedó con el tercer lugar del Mundial 2026. Los 'Tres Leones' arrollaron a 'Les Bleus' durante el primer tiempo y parecían encaminarse a una victoria cómoda, pero Kylian Mbappé despertó y convirtió el encuentro en uno de los más emocionantes del torneo. England are #FIFAWorldCup Bronze Final winners 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) July 18, 2026

La que pudo ser la final de la Copa del Mundo no defraudó y a pesar de ser el partido por el tercer puesto resultó ser un espectáculo. Thomas Tuchel sorprendió con un 11 sin Jude Bellingham, Harry Kane y con cambios respecto a la semifinal ante Argentina.

Declan Rice abrió el marcador apenas al minuto 3 y el dominio inglés fue absoluto durante la primera mitad. El segundo tanto llegó al 18 y Bukayo Saka firmó un doblete entre los minutos 37 y 45 para enviar a Inglaterra al descanso con una contundente ventaja de 4-0 ante un rival desdibujado.

Kylian Mbappé jugó un partido aparte y ya es el máximo anotador en Mundiales

Didier Deschamps movió el banquillo durante el descanso y la reacción fue inmediata. Mbappé y Bradley Barcola recortaron distancias para colocar el marcador 4-2 al minuto 54. El capitán francés volvió a aparecer al 66 y devolvió la esperanza de una remontada que parecía imposible.

El cierre fue frenético. Saka completó su triplete desde el punto penal al minuto 87, Ousmane Dembélé respondió en el 90+6 y Jude Bellingham selló el tercer lugar al 90+8 para redondear un partido lleno de goles y emociones.