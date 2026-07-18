Publicación: sábado 18 de julio de 2026

Oscar Sandoval

Inglaterra se queda con el tercer lugar del Mundial 2026 tras un festival de goles

Francia reaccionó, pero no le alcanzó para completar una remontada histórica

Inglaterra derrotó 6-4 a Francia en un auténtico partidazo y se quedó con el tercer lugar del Mundial 2026. Los 'Tres Leones' arrollaron a 'Les Bleus' durante el primer tiempo y parecían encaminarse a una victoria cómoda, pero Kylian Mbappé despertó y convirtió el encuentro en uno de los más emocionantes del torneo.

La que pudo ser la final de la Copa del Mundo no defraudó y a pesar de ser el partido por el tercer puesto resultó ser un espectáculo. Thomas Tuchel sorprendió con un 11 sin Jude Bellingham, Harry Kane y con cambios respecto a la semifinal ante Argentina.

Declan Rice abrió el marcador apenas al minuto 3 y el dominio inglés fue absoluto durante la primera mitad. El segundo tanto llegó al 18 y Bukayo Saka firmó un doblete entre los minutos 37 y 45 para enviar a Inglaterra al descanso con una contundente ventaja de 4-0 ante un rival desdibujado.

Kylian Mbappé jugó un partido aparte y ya es el máximo anotador en Mundiales

Mbappé sumó 1o goles en el presente mundial
Superó por un gol a Lionel Messi, tanto como máximo goleador en los Mundiales, como en el actual torneo

Didier Deschamps movió el banquillo durante el descanso y la reacción fue inmediata. Mbappé y Bradley Barcola recortaron distancias para colocar el marcador 4-2 al minuto 54. El capitán francés volvió a aparecer al 66 y devolvió la esperanza de una remontada que parecía imposible.

El cierre fue frenético. Saka completó su triplete desde el punto penal al minuto 87, Ousmane Dembélé respondió en el 90+6 y Jude Bellingham selló el tercer lugar al 90+8 para redondear un partido lleno de goles y emociones.

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