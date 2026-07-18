¿Hace cuánto que España y Argentina no levantan la Copa del Mundo?

Oscar Sandoval

Argentina está a las puertas de convertirse en el primer bicampeón del mundo en 64 años. La última selección en lograrlo fue Brasil que levantó el trofeo de manera consecutiva en Suecia 1958 y Chile 1962. Ahora, la 'Albiceleste' tiene la oportunidad de escribir una nueva página en la historia del torneo, mientras España busca el segundo título de su historia.

La vigente campeona defiende la corona conquistada en Catar 2022, que puso fin a una espera de 36 años. Su recorrido en el Mundial 2026 no ha sido sencillo, pero superó las dificultades para instalarse, cuatro años después, en una nueva final. Si levanta el trofeo, se unirá a un grupo exclusivo integrado únicamente por Italia (1934 y 1938) y Brasil (1958 y 1962) como las únicas selecciones que han conquistado dos Copas del Mundo de forma consecutiva.

Por su parte, España necesitó 13 ediciones del torneo para bordar la primera estrella en su escudo. Aquel inolvidable equipo que conquistó Sudáfrica 2010 tras vencer a Países Bajos marcó una época, y ahora una nueva generación busca terminar con una sequía de 16 años y devolver a la 'Furia Roja' a la cima.

La final del Mundial 2026 garantiza un capítulo histórico. Argentina aspira a lograr un bicampeonato que nadie consigue desde hace más de seis décadas, mientras España sueña con volver a levantar el trofeo 16 años después de su única coronación.