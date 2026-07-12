Inglaterra, a dos pasos de romper una sequía de 60 años

Oscar Sandoval

Inglaterra consiguió un boleto a las semifinales de la Copa del Mundo tras vencer a Noruega y ahora enfrentará a Argentina por un lugar en la final del Mundial 2026. La ilusión vuelve a crecer en el entorno de los 'Tres Leones' que están a dos victorias de poner fin a una espera de 60 años sin conquistar el título. What a feeling 🙌 pic.twitter.com/b6em3fxOa6 — England (@England) July 12, 2026

El conjunto inglés protagonizará un nuevo capítulo de un clásico del futbol internacional y tendrá que poner punto final a una racha de 12 partidos invicto que sostiene a Argentina en el torneo para clasificar a la segunda final de su historia y soñar con un título que ha cambiado desde que lo levantó en 1966.

Esta parece ser la ‘Generación Dorada’ del futbol inglés que tiene argumentos para soñar en grande. Cuenta con una defensa sólida, un mediocampo equilibrado, un ataque efectivo y una plantilla repleta de futbolistas capaces de resolver partidos en cualquier momento y que se adaptó al estilo de juego de Thomas Tuchel.

Inglaterra presiona alto, recupera el balón con rapidez y dispone de recursos ofensivos suficientes para poner en aprietos al vigente campeón del mundo. Argentina ha sufrido más de lo esperado en las rondas de eliminación directa, pero con sus individualidades superó obstáculos hasta llegar a semifinales.

Gran parte de la transformación inglesa lleva la firma de Tuchel quien cambió la mentalidad competitiva del equipo y elevó el nivel de exigencia para colocarlo entre las mejores del mundo. Ahora, los 'Tres Leones' están a un paso de disputar una nueva final y mantienen vivo el sueño de levantar la Copa del Mundo.