Gustavo Alfaro, técnico de Paraguay, en contra de las pausas de hidratación

EFE

El argentino Gustavo Alfaro, seleccionador de Paraguay, criticó las pausas de hidratación de tres minutos en el Mundial, alegando que cortan la cortan la continuidad del juego y desmenuzan el partido.

"A mí el futbol me gusta cuando tiene continuidad y las situaciones las va resolviendo a medida que van sucediendo. Es una opinión absolutamente personal", indicó el técnico en una rueda de prensa previa al encuentro de mañana contra Australia en el Estadio de la Bahía de San Francisco.

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Para Alfaro, tres minutos son demasiado para un encuentro de 90 minutos. "Si me das tres minutos para hablar es como que tengo tres entretiempos, o sea, uno cada mitad de cada partido y el otro en el medio", explicó.

"Para mí terminan siendo cuatro tiempos más que dos tiempos", dijo.

Aunque entiende que esta normativa se aplique en partidos con temperaturas extremas, estas pausas le añaden una exigencia física extra a los jugadores.

"Están terminando la primera fase del Mundial, están en el final de la temporada, ya pasaron toda la temporada, están con el combustible justo, la reserva la tienen prendida, y meterle una exigencia física grande es complicado", indicó.

"Antes era optativa, se ponían de acuerdo antes de los partidos, de acuerdo a la temperatura... Bueno, ya está institucionalizado, entonces eso no lo podemos discutir, ya está así. Ahora es parte de esto", sentenció.