Francia la gran favorita para ganar el Mundial

EFE

Un informe de analistas de Bank of America da como principal favorita para ganar el Mundial de futbol que arranca el 11 de junio a la Selección de Francia, seguida de la de España, a la que la inteligencia artificial (IA) sitúa casi a la par con el conjunto galo.

La encuesta realizada entre 65 analistas del departamento de investigación global entre el 21 y el 23 de abril sugiere que será Francia la que alzará el trofeo el próximo 19 de julio en Nueva Jersey, que el delantero galo del Real Madrid Kylian Mbappé se llevará la Bota de Oro y que el barcelonista Lamine Yamal será el Balón de Oro del Mundial.

Los analistas aplicaron también la IA de Copilot, el modelo de lenguaje de Microsoft, y los resultados prácticamente coinciden, aunque concedieron al equipo que dirige Luis de la Fuente una probabilidad casi idéntica de ganar el torneo con respecto a los "Bleus".

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Copilot analizó elementos como la cohesión del equipo, los jugadores lesionados, el estado de forma reciente, la capacidad goleadora y defensiva, el perfil de edad de la plantilla y equilibrio de experiencia en la misma, la profundidad del banquillo, la solidez táctica, el bagaje histórico en Mundiales y torneos continentales o calidad de los jugadores clave e impacto de sus estrellas.

El 37% de los analistas humanos encuestados consideraron que la selección que comanda Mbappé ganará el Mundial (frente al 30% que votó por 'La Roja') y un 25% cree que franceses y españoles jugarán la final, un volumen muy por encima de cualquier combinación de equipos.

Argentina y Brasil aglutinaron un 9% de los votos cada una en lo que se refiere a hacerse con la corona mundial, seguidas de Inglaterra (6%).

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El 47% afirmó que Mbappé podría ser el máximo goleador (el inglés Harry Kane y el noruego Erling Haaland le siguieron con un apoyo del 22 y el 6%) y ganar la Bota de Oro del Mundial 2026, mientras que Lamine Yamal recibió la mayor cantidad de votos (el 25%) como jugador con más probabilidades de obtener el Balón de Oro como mejor del campeonato.

Le siguieron el propio Mbappé (21%) y el extremo francés Michael Olise (9%).

Asimismo, un 15% de sondeados consideró que Japón será la gran sorpresa del Mundial, mientras que un 10%, respectivamente, opinaron que Noruega y Marruecos serán los equipos revelación.

El estudio de Bank of America también establece que, por valor de mercado, la plantilla más valiosa sería la de Inglaterra (1.8 millones de dólares), seguida de la francesa (1.57 millones de dólares) y la española (1.52 millones de dólares).