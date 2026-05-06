Kylian Mbappé, con una Bota de Oro, pero sin la 'Orejona'

Héctor Cantú

Kylian Mbappé no vive, precisamente, el mejor de sus momentos. La llegada del PSG a una nueva final de la Champions League, reaviva aquel discurso de Luis Enrique donde apuntaba que uno de los puntos flacos del PSG, era la presencia del delantero francés en su última etapa.

Sumido en una crisis de identidad ante las duras críticas recibidas por haberse ido de vacaciones en pleno proceso de recuperación de su última lesión, llega el pase a la final del PSG, la segunda de manera consecutiva desde que él salió.

Y mientras de reojo voltea que algunos de sus excompañeros están en la antesala por levantar un segundo título que a él se le sigue negando, llega a sus manos una Bota de Oro de la Champions League que sabe a poco o casi nada.

Con la eliminación de Harry Kane, Mbappé queda clavado en el liderato de goleo de la presente Champions League con 15 goles. Solo Kvicha Kvaratskhelia podría igualarlo si es capaz de marcar tres tantos en la gran final ante el Arsenal, algo sumamente improbable.

Si todo se mantiene bajo la misma línea, Mbappé ganará su segunda Bota de Oro de la Champions League en su carrera, un par de reconocimientos que perfectamente podría intercambiar por esa Orejona que se sigue negada en llegar a sus manos.