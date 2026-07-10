"Este pudo ser mi último partido", Thibaut Courtois condiciona a Bélgica

EFE

El resultado pudo ser otro si Thibaut Courtois no se hubiera lesionado, pero Bélgica perdió con un gol evitable (mal rechace del portero suplente) ante España y este pudo ser el último partido del arquero.

Courtois expresó que quiere “tomar un descanso de la Liga de Naciones” próxima, pues, no es un torneo “tan importante”, y volver a la acción con su equipo nacional en la fase de clasificación para la Eurocopa 2028, aunque está pendiente de consensuarlo con la federación de su país.

“De cara a mi futuro en la selección, veremos… Me gustaría quizá tomar un descanso de la Liga de Naciones, que no es tan importante, y quizá volver en la clasificación para la Euroopa, pero al final es una decisión que hay que tener con la federación si me siguen por ese plano. Si no, hoy sería mi último partido”, declaró en zona mixta, después de la derrota por 2-1 contra España en los cuartos de final del Mundial 2026.

La lesión de Thibaut Courtois que condenó a Bélgica

España puede ganarle a Francia o a cualquiera

El portero del Real Madrid también expresó España “puede ganar a Francia y a cualquiera”, consideró que el futuro campeón del Mundial 2026 está en esa semifinal y reivindicó los méritos de Bélgica, que demostró que podía haber llegado a la prórroga y los penaltis.

“España es uno de los favoritos a ganarlo todo. Al final, es un equipo que puede ganar a Francia y a cualquiera. Lo está demostrando. Hemos planteado un buen partido ante ellos, les hemos plantado más cara de lo que mucha gente pensamos, estamos orgullosos también”, explicó en zona mixta al término de la derrota por 2-1 de Bélgica.

“España puede ganar el Mundial, tiene mucha ilusión, un gran equipo y en el ganador de esta semifinal está el campeón”, prosiguió Courtois, que abandonó el partido en el minuto 70 por una lesión muscular: “Son lágrimas de frustración de tener que abandonar el partido, que estaba parando todo después del 1-1”.

“Hemos demostrado que tenemos un buen equipo, quizá talento individual tenemos menos que en 2018, pero tenemos un gran equipo, un gran espíritu, con muchos talentos que están por venir. Somos un país pequeño que no siempre sale un Lamine Yamal o gente así, pero tenemos un gran equipo, un gran bloque y Bélgica, en los torneos, siempre puede dar que hablar. Aunque mucha gente dudaba, hemos demostrado que este partido podía haber ido a la prórroga y quizá a los penaltis”, remarcó.