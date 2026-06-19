Estados Unidos es un gran equipo: Tony Popovic, técnico de Australia

EFE

Tony Popovic, seleccionador de Australia, aseguró este viernes que la actuación de Estados Unidos en la victoria por 2-0 lograda en Seattle ante su equipo "no fue ninguna sorpresa".

"Su calidad es clara, no es una sorpresa lo que hicieron. Nosotros no igualamos su intensidad en la primera mitad. Estuvimos muy planos y letárgicos en esos primeros 45 minutos", dijo Popovic en la rueda de prensa posterior al partido en el Lumen Field.

Mauricio Pochettino sueña en grande: Estados Unidos va por la Copa del Mundo El técnico de las Barras y las Estrellas disfruta del liderato de grupo

"Tienes que darles crédito, hay una razón por la que son tan buenos. No tenemos experiencia de estar en grandes ligas, a estos niveles, y aun así respondimos ante la presión; estoy contento por eso", añadió.

Estados Unidos, entrenado por Mauricio Pochettino, selló el billete para los dieciseisavos de final con una jornada de antelación.

"Ellos hicieron una gran primera parte. Es un equipo que me impresionó: parecen más fuertes, son potentes, están muy unidos y tienen muchos jugadores que salen del banquillo con experiencia y calidad", dijo Popovic.