Héctor Cantú
Mauricio Pochettino sueña en grande: Estados Unidos va por la Copa del Mundo
El técnico de las Barras y las Estrellas disfruta del liderato de grupo
Mauricio Pochettino, seleccionador de Estados Unidos, afirmó este viernes que su equipo tiene que seguir creyendo en sus opciones de llegar hasta el final del Mundial y que las dos brillantes victorias cosechadas en la fase de grupos no cambian su "visión" ni sus "sueños".
Lo hizo en la rueda de prensa posterior al partido en el Lumen Field de Seattle, donde Estados Unidos ganó por 2-0 a Australia y se clasificó para los dieciseisavos de final con una jornada de antelación.
"Tenemos que seguir creyendo, creer que podemos ganar. Sabemos que tenemos que trabajar, pero al mismo tiempo disfrutar juntos, construyendo nuestro camino día a día. Mi visión no ha cambiado demasiado, ni tampoco mis sueños. Cuando juegas bien, todo es más fácil, pero hay que seguir creyendo. Ahora tenemos que ir a por el próximo partido y seguir empujando para mejorar", afirmó Pochettino.
"Veo a un equipo que cree en lo que hace. Vi la capacidad de adaptarse a distintos rivales. Les dije que sigan divirtiéndose porque están haciendo un gran trabajo", insistió.
From hope to belief, Thierry Henry sees how the mindset towards the @USMNT is changing between the fans and even Mauricio Pochettino pic.twitter.com/BSByyxJJa5— FOX Sports (@FOXSports) June 19, 2026
Pochettino reconoció que se emocionó al ver el enorme apoyo de la afición estadounidense en Seattle.
"Incluso sin ser estadounidense, después del partido estaba muy sensible porque el apoyo fue increíble. Los aficionados estuvieron increíbles: la manera en que nos apoyaron y celebraron la victoria me emocionó mucho. Hubo una conexión perfecta entre el equipo y la afición", consideró.
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