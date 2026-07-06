España vs. Portugal, la final adelantada del Mundial

Héctor Cantú

La selección portuguesa de Cristiano Ronaldo se enfrentará ante su similar de España en uno de los duelos más atractivos de la fase eliminatoria del Mundial 2026 con sabor a final.

Son dos equipos con buen futbol que se conocen a la perfección y sobre todo, que tienen cuentas que saldar.

Para España todavía sigue abierta la herida de la Final de la Nations League, donde Cristiano Ronaldo y compañía terminaron por imponerse en tanda de penales (7-5).

Pero Portugal también tiene un episodio doloroso ante España que, de igual manera, se definió en tanda de penales a favor de su rival. Fue en la fase de semifinales de la Eurocopa 2012 donde, luego de empatar sin goles, la victoria se definió en el paredón para los españoles que terminarían siendo campeones.

Y si el partido necesitara más ingredientes llamativos para convertirlo en uno de los más especiales del Mundial, se destaca la participación de Cristiano Ronaldo, quien ya ha adelantado que este será su último Mundial.

CR7 mantiene vivo el sueño de poder conquistar el título mundial que le falta en su brillante carrera y para ello, buscará ser determinante ante una selección roja a la que solamente le ha marcado en dos oportunidades.

En la primera se despachó con un triplete en el único partido en el que se han enfrentado en un Mundial (2018) y la segunda, en la citada final de la Nations League.