España quiere unir a Cabo Verde a su lista de 'goleadas' en un Mundial

Héctor Cantú

La Selección de España busca hacer válida su condición de favorito para ganar la Copa del Mundo ante Cabo Verde, una de las selecciones que jugarán su primer Mundial en esta edición 2026.

Los pronósticos colocan a La Furia Roja como la favorita para ganar este partido,por su plantilla, porque será una batalla de ‘David’ contra Goliat: un campeón del mundo, ante un debutate y por la clasificación de la FIFA; mientras los ibéricos ocupan la segunda posición, Cabo Verde aparece hasta el sitio 67.

La delantera de España es demoledora y se presenta con una posibilidad inmejorable de igualar el récord que consiguió en Catar 2022 cuando goleó 7-0 a Costa Rica y en la que Ferrán Torres, dentro de la plantilla actual, se despachó con un doblete.

Esta sigue siendo la victoria más amplia de España en una Copa del Mundo, seguida por los 6-1 conseguidos ante Dinamarca y Bulgaria en las ediciones de México 1986 y Francia 1998, respectivamente.

España solo ha debutado en dos ocasiones sin recibir gol en su arco y ambas terminaron en goleada. La primera, el 4-0 conseguido ante Ucrania en Alemania 2006 y la segunda, la ya citada vapuleada a Costa Rica en el Mundial pasado que terminó con Argentina levantando el título.

Las posibilidades de una nueva exhibición ofensiva aumentan al considerar que España ha promediado alrededor de 2.4 goles por partido desde la Eurocopa de 2024, una cifra que la coloca entre las selecciones más productivas del planeta.

Cabo Verde, por su parte, llega decidido a escribir su propia historia. Los 'Tiburones Azules' lograron una clasificación histórica al Mundial y presumen un dato que alimenta la ilusión: no recibieron un solo gol como local durante las eliminatorias africanas rumbo a 2026.