Karla Villegas Gama
España pone a prueba su invicto ante una Bélgica inspirada
La solidez española y el poder ofensivo belga prometen un choque de alto nivel.
La mejor defensa del Mundial se enfrentará a una de las ofensivas más explosivas cuando España y Bélgica disputen un boleto a las semifinales.
Por un lado, la ‘Roja’ llega al encuentro como la única selección que no ha recibido gol: encadena cinco partidos con la portería imbatida, algo que no sucedía desde que Italia lo consiguió en 1990.
Pero los ‘Diablos Rojos’ han venido de menos a más y en eliminación directa han estado implacables: remontaron un 0-2 ante Senegal y golearon 4-1 a Estados Unidos.
Además, Romelu Lukaku ha sido el mejor revulsivo del torneo: suma tres goles entrando desde el banquillo, más que cualquier otro jugador.
Bélgica intentará mantener la contundencia que la sitúa en la tercera mejor ofensiva de la competencia, con 13 tantos, solo por detrás de Francia y Argentina.
En lo individual, España cuenta con futbolistas de élite como Rodri, Pedri, Martín Zubimendi y Marc Cucurella.
Del otro lado, los belgas confían en la experiencia de Thibaut Courtois, Kevin De Bruyne, Jérémy Doku y el propio Lukaku con la misión de clasificar a sus terceras semifinales en la historia.
La clave para España estará en las posesiones largas, como ha demostrado en sus cinco partidos previos, con los laterales proyectándose para dar amplitud y generar espacios para Lamine Yamal y Mikel Oyarzabal.
Bélgica buscará cerrar espacios y atacar mediante transiciones rápidas tras recuperar el balón para sorprender a una defensa que suele jugar adelantada. La velocidad de Dodi Lukebakio y Leandro Trossard serán fundamentales.
Históricamente, los españoles llevan mano. De 23 encuentros directos, la ‘Roja’ registra 12 triunfos, por seis de los ‘Diablos Rojos’ y cinco empates.
La última vez que Bélgica se impuso a los ibéricos fue en el México 1986, precisamente en cuartos de final (penales).
El partido se disputará el viernes 10 de julio a las 15:00 horas ET / 12:00 PT en el Estadio Los Ángeles.
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