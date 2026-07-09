España pone a prueba su invicto ante una Bélgica inspirada

Karla Villegas Gama

La mejor defensa del Mundial se enfrentará a una de las ofensivas más explosivas cuando España y Bélgica disputen un boleto a las semifinales.

Por un lado, la ‘Roja’ llega al encuentro como la única selección que no ha recibido gol: encadena cinco partidos con la portería imbatida, algo que no sucedía desde que Italia lo consiguió en 1990.

Pero los ‘Diablos Rojos’ han venido de menos a más y en eliminación directa han estado implacables: remontaron un 0-2 ante Senegal y golearon 4-1 a Estados Unidos.

Además, Romelu Lukaku ha sido el mejor revulsivo del torneo: suma tres goles entrando desde el banquillo, más que cualquier otro jugador.

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Bélgica intentará mantener la contundencia que la sitúa en la tercera mejor ofensiva de la competencia, con 13 tantos, solo por detrás de Francia y Argentina.

En lo individual, España cuenta con futbolistas de élite como Rodri, Pedri, Martín Zubimendi y Marc Cucurella.

Del otro lado, los belgas confían en la experiencia de Thibaut Courtois, Kevin De Bruyne, Jérémy Doku y el propio Lukaku con la misión de clasificar a sus terceras semifinales en la historia.

La clave para España estará en las posesiones largas, como ha demostrado en sus cinco partidos previos, con los laterales proyectándose para dar amplitud y generar espacios para Lamine Yamal y Mikel Oyarzabal.

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Bélgica buscará cerrar espacios y atacar mediante transiciones rápidas tras recuperar el balón para sorprender a una defensa que suele jugar adelantada. La velocidad de Dodi Lukebakio y Leandro Trossard serán fundamentales.

Históricamente, los españoles llevan mano. De 23 encuentros directos, la ‘Roja’ registra 12 triunfos, por seis de los ‘Diablos Rojos’ y cinco empates.

La última vez que Bélgica se impuso a los ibéricos fue en el México 1986, precisamente en cuartos de final (penales).

El partido se disputará el viernes 10 de julio a las 15:00 horas ET / 12:00 PT en el Estadio Los Ángeles.