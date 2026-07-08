Erling Haaland vs Harry Kane, duelo de goleadores en cuartos de final del Mundial 2026

Oscar Sandoval

Noruega disputará por primera vez unos cuartos de final en la Copa del Mundo y atraviesa el mejor momento de su historia. Gran parte de ese éxito pasa por Erling Haaland, quien suma siete anotaciones en cinco partidos y ahora protagonizará un duelo de goleadores con Harry Kane, que acumula seis tantos en el Mundial 2026. Erling Haaland igualó un récord de Gerd Müller en la Copa del Mundo

El Mundial 2026 está confirmando el buen momento de dos de los mejores delanteros del futbol europeo. Kane llegó al torneo después de una temporada extraordinaria con Bayern Munich y no perdió el ritmo; inició con un doblete ante Croacia y tiene tres partidos consecutivos marcando.

El delantero es el máximo goleador del conjunto inglés en la Copa del Mundo y buscará alargar la racha ante Noruega que tiene en Haaland su arma principal. Al ‘Androide’ le bastaron dos remates a puerta ante Brasil para firmar una clasificación histórica a los cuartos de final.

El noruego que tiene más goles que partidos en el torneo, enfrentará por primera vez a Inglaterra, país en el que nació en el año 2000 y ahora intentará dejar fuera a los 'Tres Leones' para seguir escribiendo la página más brillante en la historia del futbol noruego con base en sus goles.