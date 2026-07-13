Erling Haaland regresó del Mundial ¡con un mapache!

Héctor Cantú

El Mundial 2026 terminó para Noruega tras ser eliminado por Inglaterra en cuartos de final y la selección vikinga volvió a casa para ser recibida por miles de aficionados.

Los nórdicos dejaron una huella imborrable en la Copa del Mundo que está por llegar a su final. Desde el remo vikingo hasta una actuación histórica que los dejó en la antesala de las semifinales, entrando en los 10 primeros lugares de la clasificación mundial.

It followed me home 🦝🤣 pic.twitter.com/IwMhgv0CAb — Erling Haaland (@Erling) July 13, 2026

Pero si alguien se robó el espectáculo de principio a fin, fue Erling Haaland, a quien se vio bajando del avión que aterrizó en Oslo con un souvenir muy curioso: un mapache disecado que sirve para sostener botellas.

El souvenir, con un costo de 750 dólares llamado 'Whiskey Racoon', según reportó la revista People, fue adquirido en una tienda de Dallas, Texas, ciudad donde Noruega enfrentó a Costa de Marfil en los dieciseisavos de final.

After a summer to remember, Erling Haaland chose to bring a taxidermy raccoon back to Norway 🤣



(via YT/Reuters) pic.twitter.com/Hpj0RpZJ4x — FOX Sports (@FOXSports) July 13, 2026

El propio futbolista, subió una imagen a sus redes sociales con la leyenda: “me siguió a casa”.

La tienda, llamada Wild Bill’s, ha reportado la venta total de los ornamentos como el de Haaland, quien ya aparece en su página web con una camiseta con la leyenda: “Y’all can Kiss my Dallas”.