Entre México y Polonia, la única selección que celebró fue Argentina

Aunque no hubo goles entre México y Polonia, la atajada de Guillermo Ochoa se celebró como tal.

Empate 0-0 entre el Tri y el equipo polaco, un resultado que solo festejó la Selección Argentina.

El equipo del ‘Tata’ Martino fue mejor en el Estadio 974, pero bien pudo perder el encuentro después de que el árbitro decidió marcar una pena máximo a favor del equipo europeo en el segundo tiempo.

Por un forcejeo dentro del área y una marcación rigorista ante un jalón de camiseta de Héctor Moreno sobre Robert Lewandowski, el silbante Chris Beath señaló hacia el área después de visitar el VAR y así todos los polacos en la tribuna lloraron de emoción, pues al tener al jugador del Barcelona como encargado, parecía un gol cantado, sin embargo, la leyenda de Ochoa escribió un nuevo capítulo.

Sumamos nuestro primer punto en #Qatar2022.



Ahora a pensar y trabajar en el partido del sábado ante Argentina. ⚽️

¡Dale, México! 👊🏻 🇲🇽#MéxicoDeMiVida

El mexicano, quien no había podido parar ninguno de sus últimos 31 penales en contra, apareció en el momento en que su selección más lo necesitaba, recostó hacia su izquierda y detuvo el disparo de Lewandowski.

Polonia pudo haber ganado un partido que no merecía, pues realmente la única vez que insinuó real peligro fue con esa internada de su estrella dentro del área que acabó generando el penal al 58.

¡La leyenda vive! Guillermo Ochoa, el héroe mexicano de cada cuatro años 31 penales después, Ochoa le atajó un gol cantado a Robert Lewandoeski en Catar 2022

Se esperaba más de México después de controlar a Polonia durante casi todo el encuentro y de haberse adueñado de la posesión del esférico. Incluso el Tri tuvo las mejores ocasiones, como aquella de Alexis Vega a los 26 minutos (cabezazo a segundo poste que pasó zumbando la base del palo contrario), pero el portero Szczesny mostró su gran experiencia para desactivar las jugadas de ataque.

Al final, ninguno de los dos equipos pudo aprovechar la insólita derrota de Argentina en su debut ante Arabia Saudita, por lo que el grupo se pondrá mucho más bravo de lo esperado, con el equipo árabe liderando el sector C con tres puntos, el Tri y Polonia empatados con una unidad y la ‘Albiceleste’ en el fondo con cero, pero con toda la furia y la exigencia de recuperar lo perdido el sábado ante México.

La Selección Mexicana, que no pierde en su debut mundialista desde 1994, no pudo dar el golpe en su primer duelo de Catar y ahora tendrá que sobrevivir ante Argentina en el siguiente si no quiere llegar al último partido de la fase de grupos con la calculadora en una mano y el rosario en la otra.