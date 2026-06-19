Emerse Faé, director técnico de Costa de Marfil, lanzó un reto a Alemania

EFE

El seleccionador de Costa de Marfil, Emerse Faé, aseguró este viernes, un día antes del partido contra Alemania en el Estadio de Toronto, que su equipo no afronta el encuentro con la intención de “salvar la cara”, sino con el objetivo de ganar, sellar la clasificación para la siguiente ronda y garantizar el primer puesto del grupo.

“No venimos a ver jugar a los alemanes, venimos a ganarles”, afirmó el técnico marfileño en la rueda de prensa previa al duelo, en la que subrayó que Costa de Marfil llega reforzada por su victoria en el estreno mundialista, al igual que Alemania, también vencedora en la primera jornada.

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Le sélectionneur Emerse Fae était en conférence de presse avant le deuxième rendez-vous de la Côte d'Ivoire dans cette Coupe du Monde 2026 🇨🇮🐘#ElephantsEnMarche #TousDerriereLesElephants #CDM2026 pic.twitter.com/YeAmesth1Y — Équipe Nationale de Football Cote d’Ivoire 🇨🇮🐘 (@equipenatciv) June 19, 2026

“El equipo que gane mañana conseguirá su plaza en la siguiente ronda y, si ganamos nosotros, será también el primer puesto”, señaló Faé, que admitió que el triunfo inicial ha dado tranquilidad y confianza a sus jugadores.

El técnico insistió en que Costa de Marfil, campeona de África en 2023, no se conforma con competir ante una de las grandes potencias del futbol mundial.

“No se trata de salvar la cara. Eso no es lo que somos y nunca será el caso. Queremos volver mañana a nuestro campo base en Filadelfia no solo con seis puntos, sino también con la certeza de que acabaremos primeros del grupo”, añadió.

Pese a reconocer la calidad ofensiva de Alemania, el seleccionador marfileño descartó modificar el plan de juego por la entidad del rival. “No vamos a cambiar lo que estamos acostumbrados a hacer porque juguemos contra Alemania”, dijo.

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Según explicó Faé, el grupo lleva “dos años y medio” trabajando junto y mantendrá sus principios: intentar controlar el partido, jugar con sus fortalezas y limitar sus debilidades.

El técnico también se refirió al estado de Elye Wahi, que ya se encuentra en Toronto y que, según dijo, está anímicamente bien pese a las informaciones sobre su supuesta implicación en apuestas ilegales la pasada temporada.

“La mejor persona para responder a esa pregunta es el propio Elye. No ha mostrado señales de estar molesto ni desanimado. Está contento, tuvo un buen viaje hasta aquí y hará todo lo posible para ayudar al equipo”, explicó.