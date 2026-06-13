Los errores cuestan caro: Costa de Marfil tumba a Ecuador en el suspiro final

Hiram Marín

Podría decirse que Ecuador merecía un poco más, pero tan solo un poco. Costa de Marfil fue mejor en el terreno de juego y con gol en tiempo de compensación de Amad Dialo, logró el triunfo 1-0 en Dallas y se colocó en el segundo lugar del Grupo E.

El primer tiempo fue para el olvido. Ninguno de los dos equipos profundizaron en su ataque y todos los balones que se disputaban se perdían en tres cuartos de cancha, no se llegaba a línea de fondo y los aficionados comenzaban a deseperarse.

Ivory Coast with the late goal to win it 🇨🇮 pic.twitter.com/KMlPrxrD0N — FOX Soccer (@FOXSoccer) June 15, 2026

Ecuador trataba de llegar por conducto de Enner Valencia, pero al de los Tuzos no le alcanzó el gas y poco a poco comenzó a desaparecer del terreno de juego y sinceramente del otro lado tampoco había mucho qué ofrecer.

Pelotazos, intentos de colocar balones por alto y una que otra llegada que parecía de peligro fue lo que le dio rostro al juego, que cerca estuvo de convertirse en el primer empate sin goles de Norteamérica 2026.

✅ 𝙑𝙞𝙘𝙩𝙤𝙞𝙧𝙚 𝙙𝙚 𝙣𝙤𝙨 𝙀́𝙡𝙚́𝙥𝙝𝙖𝙣𝙩𝙨 𝙙𝙚 𝘾𝙤̂𝙩𝙚 𝙙’𝙄𝙫𝙤𝙞𝙧𝙚 𝙨𝙪𝙧 𝙀𝙘𝙪𝙖𝙙𝙤𝙧 !

⏱️ 𝙁𝙞𝙣 𝙙𝙪 𝙢𝙖𝙩𝙘𝙝



𝘾𝙤̂𝙩𝙚 𝙙’𝙄𝙫𝙤𝙞𝙧𝙚 🇨🇮 1-0 🇪🇨 𝙀𝙘𝙪𝙖𝙙𝙤𝙧



⚽️ 𝘼𝙢𝙖𝙙 𝘿𝙞𝙖𝙡𝙡𝙤#ElephantsEnMarche #TousDerriereLesElephants #CDM2026 pic.twitter.com/9ZlzTmyzgf — Équipe Nationale de Football Cote d’Ivoire 🇨🇮🐘 (@equipenatciv) June 15, 2026

Pero justo cuando se decretó el tiempo de compensación, Costa de Marfil tuvo un rompimiento rápido, Amad Diallo lanzó un disparo con fuego y venció al guardameta Hernán Galíndez.

El conjunto sudamericano intentó empatar ya sobre la hora, pero lo que no hizo durante más de 90 minutos era imposible que lo lograra en tan solo un minuto y en el pecado llevó la penitencia, para caer en su presentación.