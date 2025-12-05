El sorteo del Mundial trascendió a otros deportes

Hiram Marín

El sorteo del Mundial 2026 no solo reunió a leyendas del futbol, sino que convocó a figuras icónicas de otros deportes que aportaron brillo y una perspectiva distinta al evento.

Entre ellos destacaron Tom Brady, Shaquille O'Neal, Aaron Judge y Wayne Gretzky, cuyas palabras marcaron el tono de una ceremonia diseñada para proyectar la magnitud del torneo que viene.

Tom Brady fue uno de los protagonistas fuera de la cancha. El siete veces ganador del Super Bowl habló con emoción al participar en el sorteo: “Ser parte del sorteo final del Mundial de la FIFA es un honor inmenso.

Es el escenario por el cual los atletas sueñan. Estoy emocionado de ayudar a establecer el camino para el torneo que une al mundo como ningun otro”. Su presencia reforzó el mensaje de que este Mundial trasciende fronteras deportivas.

Shaquille O’Neal, siempre imponente, conectó su experiencia como representante de Estados Unidos con lo que significa un evento de esta magnitud.

“Quienes hemos defendido los colores de nuestros paises sabemos cuanto significan estos eventos. La Copa Mundial es uno de los eventos deportivos mas importantes, y formar parte del Sorteo Final es para mi un motivo de gran orgullo”. Su postura subrayó la carga emocional que conlleva una competencia global.

Aaron Judge, estrella de los Yankees, aportó el sentimiento local rumbo a la final en Nueva York–Nueva Jersey.

“Sigo el futbol muy de cerca, asi que participar en el sorteo final de la Copa Mundial es algo realmente especial. La final se llevara a cabo en Nueva York–Nueva Jersey, donde juega mi equipo, por lo que tengo muchas ganas de ver que selecciones disputaran el titulo en nuestra casa”. Su comentario conectó al torneo con el entorno deportivo de la ciudad.

Finalmente, Wayne Gretzky, figura canadiense del hockey, destacó el poder social del futbol: “El futbol tiene la extraordinaria capacidad de unir a las personas de todo el mundo y generar beneficios sociales. Estoy deseando verlo con mis propios ojos en Norteamerica el año que viene... Estoy encantado de participar en un sorteo que decidira el futuro de los equipos participantes y provocara fuertes emociones en todo el planeta”. Con su voz, el sorteo adquirió un matiz simbolico de unidad y proyección global.

Estas intervenciones consolidaron al sorteo como un punto de encuentro entre grandes referentes del deporte mundial y una antesala vibrante para el torneo mas grande en la historia de la Copa Mundial.