El rey de España asistirá a un partido del Mundial en México

EFE

El rey Felipe VI de España visitará México para asistir a un partido del Mundial, anunció el lunes la presidenta mexicana, en una muestra de acercamiento tras las recientes tensiones entre ambos países por los abusos cometidos durante la época colonial.

La mandataria no invitó al rey, jefe de Estado de España, a su toma de posesión en 2024 después de que el monarca se negara a pedir perdón por los agravios cometidos durante la conquista española, como el Gobierno mexicano le había solicitado.

Sin embargo, después de que él reconociera los abusos coloniales en marzo, afirmando que España no podía sentirse orgullosa de ellos, ella le extendió una invitación para el Mundial.

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"Es un momento completamente distinto. Con excepción de algunos que todavía siguen reivindicando a Hernán Cortés allá (en España) y acá (en México) ... la gran mayoría del pueblo español sí reconoce que hubo un período de abusos".

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, acortó un viaje de diez días a México a principios de este mes tras provocar tensiones al rendir homenaje a Cortés durante la visita y afirmar que España había llevado esperanza, alegría y alianzas a América.

Entre los siglos XVI y XVIII, España gobernó uno de los imperios más grandes de la historia, que abarcaba gran parte de América Latina, donde practicó los trabajos forzados, la expropiación de tierras y la violencia contra los pueblos indígenas.

España se enfrentará a Uruguay en su tercer partido del Grupo H el 26 de junio en Guadalajara, completando el grupo Cabo Verde y Arabia Saudita. Será el primer partido de España en suelo mexicano en un torneo que también organizan Estados Unidos y Canadá.