El presidente de la FIFA felicitó a Irán: "Estoy contento de verlos aquí"

EFE

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, aseguró que se siente "muy feliz" al ver a la selección de Irán en el Mundial 2026 y destacó que su primer encuentro ante Nueva Zelanda forma parte "de la historia" de esta edición.

Infantino, presente en las gradas del SoFi Stadium de Los Ángeles (Estados Unidos) para ver el partido entre ambas selecciones, mostró su emoción tras el empate, tal y como dejó ver en un vídeo colgado en la red social Instagram.

"De nuevo, un estadio lleno en Los Ángeles, unos 70.000 espectadores. Un partido precioso y emocionante. El partido entre Irán y Nueva Zelanda, 2-2 al final, grandes momentos y goles. Estaba muy, muy contento de ver al equipo iraní jugar en el Mundial 2026. Esto es parte de la historia de este Mundial y apreciamos mucho a la selección de Irán", recalcó.

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En el mismo vídeo, el presidente de la FIFA se mostró en el vestuario del combinado asiático, al que felicitó tras su actuación en su debut en el Grupo G, en el que también están Bélgica y Egipto.

"Enhorabuena a todos. Estoy muy contento de veros aquí y de que hayáis jugado", dijo a los jugadores.

En medio de las tensiones por el conflicto bélico con Estados Unidos, la selección de Irán se vio forzada a instalar su campamento base en Tijuana, norte de México, ante las restricciones impuestas por Washington, que sólo ha dado visas a una parte de la delegación del equipo iraní.

Tras el debut ante Nueva Zelanda en Los Ángeles, ciudad donde disputará su segundo encuentro contra Bélgica el día 21 de junio, Irán cerrará la fase de grupos contra Egipto en Seattle el día 27.