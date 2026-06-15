Corazón, goles y drama: Irán y Nueva Zelanda firman un empate electrizante

Hiram Marín

Los Angeles fue testigo de un vibrante e intenso empate 2-2 entre Irán y Nueva Zelanda en el arranque del Grupo G. El atacante neozelandés Elijah Just brilló con un doblete que puso en ventaja a su país en dos ocasiones distintas. Sin embargo, la escuadra asiática respondió con total entrega gracias a las anotaciones de Ramin Rezaeian y Mohammad Mohebi.

A pesar de las severas dificultades logísticas que obligaron al plantel de Irán a llegar a California procedentes de Tijuana (a dónde volvieron este mismo lunes) apenas un día antes del partido, su público no les falló.

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Una gran cantidad de aficionados iraníes se hizo presente en las tribunas del estadio estadounidense para brindar un ruidoso e incondicional apoyo. La entrega mutua sobre el terreno de juego recompensó con creces la fidelidad y el viaje de todos los espectadores.

Por el lado de los "All Whites", el resultado agrava una histórica sequía estadística que sigue pesando sobre sus hombros dentro del torneo. Tras consumarse la igualdad, Nueva Zelanda extendió su racha y todavía no puede ganar un solo partido en la historia de la Copa del Mundo. La escuadra oceánica estuvo cerca de romper el maleficio, pero la resistencia del rival le impidió sumar de a tres.

Iran and New Zealand play to a 2-2 draw pic.twitter.com/uWBAQJOxoT — FOX Soccer (@FOXSoccer) June 16, 2026

Con este electrizante marcador, ambas naciones reparten unidades y complican el panorama inmediato de la zona en este inicio del certamen mundialista.

Aambas selecciones afrontarán retos decisivos en la segunda jornada programada para el próximo 21 de junio: la escuadra de Irán se medirá ante Bélgica, nuevamente en Los Angeles Stadium, mientras que la selección neozelandesa viajará a Canadá para enfrentar a Egipto sobre el césped del BC Place en Vancouver.