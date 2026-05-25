El Mundial más grande de la historia, ¿qué esperar?

Héctor Cantú

Todo está listo en Estados Unidos, Canadá y México para recibir la edición número 23 de la Copa Mundial de la FIFA, un torneo que marcará un antes y un después en la realización de uno de los eventos deportivos más populares del planeta. Esta cita será histórica y, a continuación, exponemos las razones por las cuales este Mundial se recordará siempre como un punto de inflexión en la trayectoria de la competición.

Sedes y participantes

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México, Estados Unidos y Canadá han unido esfuerzos para ser los anfitriones del Mundial 2026. Nunca antes tres países habían organizado conjuntamente una Copa del Mundo, un modelo que se replicará en futuras ediciones.

Asimismo, por primera vez 48 selecciones se han clasificado para esta justa internacional en la que se jugarán un total de 104 partidos, estableciendo así un nuevo récord en la historia del certamen.

Leyendas con seis Mundiales

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El Mundial 2026 será también el escenario propicio para ver a tres iconos alcanzar una marca histórica de seis participaciones en una Copa del Mundo: Cristiano Ronaldo (Portugal), Guillermo Ochoa (México) y Lionel Messi(Argentina) podrían establecer un nuevo récord difícil de igualar para las generaciones venideras.

De hecho, Messi buscará ingresar en la selecta lista de futbolistas que han sido bicampeones de forma consecutiva, logro que en el pasado solo obtuvieron los brasileños Vavá, Mário Zagallo y Pelé en las ediciones de 1958 y 1962.

Récords de audiencia y derrama económica

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La fiesta de 2026 también proyecta récords en términos de audiencia, asistencia a los estadios y beneficios económicos tanto para los países sede como para la FIFA.

Las estimaciones apuntan a que este torneo superará los 3500 millones de espectadores registrados en Rusia 2018 y la cifra alcanzada en la pasada cita de Catar. Esta Copa del Mundo también innovará en las formas de consumo; según se ha difundido, los primeros 10 minutos de cada partido se transmitirán a través de YouTube con lo que se llegará a nuevas audiencias más jóvenes y se innovará con la transmisión en ‘streaming’ a nivel mundial.

Otros hitos del Mundial

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El Estadio Azteca romperá un récord absoluto al convertirse en el único recinto del mundo en albergar partidos inaugurales de tres ediciones mundialistas diferentes.

Por otro lado, el Estadio de Dallas cobrará un protagonismo especial al ser la sede de nueve encuentros, transformándose en el estadio con más partidos disputados en la historia de una misma edición.

Finalmente, el Mundial 2026 contará con regresos significativos, como el de Haití, que vuelve tras 52 años de espera, y el de la República Democrática del Congo, que participará por primera vez bajo esa denominación. Previamente, este último equipo compitió como Zaire en 1974, edición en la que registró la peor diferencia de goles en historia de las Copas del Mundo.

El Mundial 2026 está preparado para recibir al mundo entero. Una página de historia pura está a punto de escribirse