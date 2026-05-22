¡Al Mundial con Estados Unidos! Se hizo justicia para Alejandro Zendejas

Enrique Gómez

Por más de que haya renunciado a la Selección Mexicana, el segundo mejor extremo por derecha de la Liga MX no podía quedarse sin Mundial y en el último momento, parece que convenció a Mauricio Pochettino.

Todo indica que Alejandro Zendejas será convocado por Estados Unidos para la Copa del Mundo 2026.

De acuerdo con la información filtrada, el futbolista del América será parte de la lista de 26 convocados por el principal anfitrión, esto a pesar de que solo vio dos partidos (amistosos) entre el 2025 y lo que va de este año y que acumulaba seis encuentros consecutivos sin ser convocado al equipo nacional.

Alex ha tenido grandes temporadas con las Águilas y tan solo en el Clausura 2026 marcó seis goles (tres de ellos este mes) y puso cuatro asistencias. Además, portó el brazalete de capitán en cuatro ocasiones.

CUMPLIRÁ EL SUEÑO 🔥



Alejandro Zendejas SÍ IRÁ al Mundial con Estados Unidos.



🇺🇸 La información surgida desde The Guardian, asegura que el jugador del América aparece en la lista final de la selección estadounidense para la justa mundialista.



🤔 Con 28 años, jugará su primer… pic.twitter.com/tMpVXqUIou — Futbol Total (@futboltotal) May 23, 2026

De acuerdo con la central de datos Comparisonator, Zendejas fue, por su rendimiento, el segundo mejor extremo derecho de la temporada en el futbol mexicano. Con un índex de 209, solo fue rankeado por debajo de Helinho. Es decir, se trata de un jugador de élite en la Liga MX, por lo que, seguramente, estaría dentro de los convocados de Javier Aguirre si no hubiera tomado la decisión de rechazar al Tri.

Será el 26 de mayo cuando Estados Unidos publique su lista final para el Mundial, pero los reportes de la prensa coinciden en que Zendejas será parte de la nómina que futbolistas que estarán con el equipo anfitrión en los duelos contra Paraguay, Australia y Turquía durante la fase de grupos del torneo.

El atacante nacido en Ciudad Juárez, México, hace 28 años, nunca ha jugado una Copa del Mundo y ahora que está en su mejor momento futbolístico parece que podrá hacerlo con el país al que decidió representar.