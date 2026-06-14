El Mundial 2026 marcará el punto de quiebre para Kylian Mbappé

Héctor Cantú

Kylian Mbappé está por disputar su tercera Copa del Mundo, un torneo en el que buscará conquistar por primera vez el premio al Mejor Jugador del certamen.

No ha sido una temporada sencilla para el referente de los 'Galos'. El delantero cerró su primer año con Real Madrid sin títulos importantes, mientras observaba a la distancia cómo Paris Saint-Germain, el club que dejó atrás, conquistaba la UEFA Champions League por segunda ocasión consecutiva.

La Copa Mundial 2026 aparece como la oportunidad perfecta para que Mbappé obtenga un reconocimiento que se le ha escapado en las dos ediciones anteriores.

En Rusia 2018 fue una de las grandes figuras del equipo campeón, pero el Balón de Oro del torneo terminó en manos de Luka Modric. Cuatro años después, en Catar 2022, ganó la Bota de Oro tras marcar ocho goles, aunque el premio al Mejor Jugador fue para Lionel Messi, líder de la selección argentina campeona del mundo.

Mbappé también tiene otro objetivo entre ceja y ceja: conquistar el Balón de Oro, un galardón que todavía no figura en su palmarés.

El último futbolista francés en ser elegido como el mejor jugador de una Copa del Mundo fue Zinedine Zidane en Alemania 2006.

Francia llega a la Copa Mundial 2026 como una de las grandes candidatas al título. Mbappé, por su parte, buscará una revancha personal que le permita teñir de gloria una temporada que estuvo lejos de cumplir con las expectativas.