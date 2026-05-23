Kylian Mbappé es 'Pichichi' de La Liga por segunda temporada consecutiva

Oscar Sandoval

Kylian Mbappé aseguró el premio ‘Pichichi’ como máximo goleador de la Liga por segunda temporada consecutiva luego de marcar un tanto en la victoria de Real Madrid sobre Athletic y llegar a 25 goles en La Liga.

Falta un partido para terminar la campaña en La Liga, pero no hay manera en la que Mbappé pierda su lugar como goleador, tiene dos tantos más que Vedat Muriqi quien terminó descendiendo con Mallorca y ocho más que Ante Budimir de Osasuna.

El francés marcó su último gol del curso en el Santiago Bernabéu a los 51 minutos contra Athletic luego de sacar un disparo potente y colocado desde fuera del área que significó el 3-1 a favor del equipo blanco en ese momento.

Mbappé se convirtió en ‘Pichichi’ por segunda temporada consecutiva con 25 tantos, pero no le alcanzará para ser Bota de Oro tras un temporadón de Harry Kane quien anotó 36 goles en la Bundesliga.