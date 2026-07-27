El mejor gol del Mundial 2026 fue cortesía de Cabo Verde

Héctor Cantú

La Selección de Cabo Verde se ganó el corazón de los aficionados, los cuales han inscrito al equipo africano en la historia de los Mundiales.

No solo fue el reconocimiento a Vozinha como el mejor arquero del Mundial. Ahora, la afición mundial ha elegido el tanto logrado por Sidny Lopes Cabral como el mejor tanto del campeonato que culminó con la coronación de España.

We still can't get over Cape Verde's goal against Argentina in extra time 🇨🇻



Off the boot of Sidny Lopes Cabral, one of the most incredible FIFA World Cup moments was born. pic.twitter.com/bbaGszGBPm — FOX Soccer (@FOXSoccer) July 17, 2026

El gol del caboverdiano silenció temporalmente a Argentina, luego de que en tiempos extra, con un derechazo imponente, empatara temporalmente el partido.

Lopes Cabral tomó la pelota por el costado izquierdo y luego de recortar a Alexis Mac Allister, sacó un zapatazo que envió el balón al fondo de las redes por la esquina superior izquierda del arco defendido por el ‘Dibu’ Martínez.

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En entrevista para la FIFA, el propio Sidny confesó que luego de ver el espacio apuntó a la escuadra y le pegó a la pelota.

El jugador de Cabo Verde superó en las votaciones a los goles de Eldor Shomurodov, de Uzbekistán, y Wilson Isidor, de Haití, quienes quedaron en segunda y tercera posición.