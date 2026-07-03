Sorpresa absoluta; Argentina necesitó tiempos extra para vencer a Cabo Verde

Héctor Cantú

La selección argentina continúa su andar en el Mundial 2026 luego de haber derrotado, con muchas presiones y apuros, a Cabo Verde, la ‘gran cenicienta’ del Mundial, por 3-2.

El equipo africano escribió historia pura. Primero, en llegar hasta los dieciseisavos de final y después, en empatar en el tiempo regular ante la Argentina de Lionel Messi y forzar a la definición en el tiempo suplementario.

Cabo Verde: la 'víctima' 20 en Mundiales de Lionel Messi

Argentina hizo válidos los pronósticos de superioridad a los 29 minutos de tiempo corrido cuando Leo Messi encontró las redes para lograr su séptimo gol en lo que va de la Copa del Mundo.

La anotación fue la 20 del capitán argentino en una Copa del Mundo y el quinto de manera consecutiva en un partido eliminatorio, algo que ningún otro futbolista en la historia ha conseguido.

Vozinha, el arquero de 40 años, que le ahogó tres gritos de gol a Lionel Messi

Pero la figura de ‘gigante de Cabo Verde fue cobrando fuerza alimentado por el trabajo del arquero Vozinha que ahogó en al menos tres ocasiones el grito de gol en los pies de Messi.

Cabo Verde sabía que tendría que aprovechar la única oportunidad que se le presentaría en el partido y lo consiguió. Deroy Duarte encontró las redes al minuto 60 para perforar el arco del ‘Dibu’ Martínez.

El golazo del Mundial es de Cabo Verde y puso en la lona a Argentina

El resto del tiempo regular fue un trabajo total de contención para el equipo africano que replegó filas e hizo un partido defensivo absolutamente inteligente para forzar la definición en el tiempo suplementario.

Pero las buenas sensaciones duraron muy poco. A los dos minutos de iniciado el primer tiempo extra, Lisandro Martínez logró el tanto que le dio la victoria a la Albiceleste con un remate imparable con la pierna derecha.

Cabo Verde nunca renunció y mucho menos se replegó. Aprovechó los espacios por los costados y así encontró la posibilidad de marcar un golazo que está llamado a ser el tanto del Mundial.

Sidny Lopes golpeó la pelota dese el costado izquierdo y la mandó guardar en el ángulo superior izquierdo de Martínez.

Pero el ‘cuento de hadas’ tendría tiempo de expiración y en una jugada inesperada, apareció con la cabeza Cuti Romero a 9 minutos del final del encuentro para poner cifras definitivas al cotejo.