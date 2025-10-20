El golazo agónico con el que México derrotó a Países Bajos en el Mundial

Héctor Cantú

La Selección Mexicana Femenil debutó con el pie derecho en el Mundial Femenil Sub 17, luego de imponerse por la mínima diferencia ante Países Bajos.

Una solitaria anotación de Citlalli Reyes en los minutos finales del encuentro fue suficiente para que el Tri se llevara los tres puntos que le permite mantenerse con vida en la justa mundialista luego de la derrota del pasado sábado ante Corea.

¡Brutal golazo de Citlalli Reyes! México ya lo gana a Países Bajos #EllasEnTUDN pic.twitter.com/AdeXgSH15c — TUDN MEX (@TUDNMEX) October 21, 2025

El partido fue un reto muy difícil para el equipo mexicano que se quedó en inferioridad numérica luego de la expulsión de Vanessa Pardes al minuto 58.

A pesar de lo complicado del panorama, la escuadra comandada por Miguel Ángel Gamero vino de atrás y trabajó el partido para llevarse los tres puntos.

A 10 minutos del final un zapatazo de larga distancia de Citlalli Reyes encontró las redes para darle los primeros puntos al combinado mexicano en el torneo que se celebra en Marruecos.

#Sub17Fem ¡LALLIIIII, CÓMO TE QUIERO!💚🇲🇽



𝐂𝐢𝐭𝐥𝐚𝐥𝐥𝐢 𝐑𝐞𝐲𝐞𝐬 es la primera mexicana que anota en dos ediciones de la 𝐂𝐨𝐩𝐚 𝐌𝐮𝐧𝐝𝐢𝐚𝐥 𝐒𝐮𝐛-𝟏𝟕 𝐅𝐞𝐦𝐞𝐧𝐢𝐧𝐚. ✨#ElMomentoEsNuestro pic.twitter.com/kMAEYz8yL5 — Selección Nacional de México Femenil (@Miseleccionfem) October 21, 2025

México cerrará su participación ante la escuadra de Camerún que ha perdido sus dos partidos disputados en el torneo.

El equipo mexicano necesitará una victoria para quedarse con la segunda plaza del grupo B y poder avanzar a la ronda de eliminación directa.