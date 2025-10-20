Héctor Cantú
El golazo agónico con el que México derrotó a Países Bajos en el Mundial
Una pincelada majestuosa le dio el triunfo al equipo mexicano
La Selección Mexicana Femenil debutó con el pie derecho en el Mundial Femenil Sub 17, luego de imponerse por la mínima diferencia ante Países Bajos.
Una solitaria anotación de Citlalli Reyes en los minutos finales del encuentro fue suficiente para que el Tri se llevara los tres puntos que le permite mantenerse con vida en la justa mundialista luego de la derrota del pasado sábado ante Corea.
¡Brutal golazo de Citlalli Reyes! México ya lo gana a Países Bajos #EllasEnTUDN pic.twitter.com/AdeXgSH15c— TUDN MEX (@TUDNMEX) October 21, 2025
El partido fue un reto muy difícil para el equipo mexicano que se quedó en inferioridad numérica luego de la expulsión de Vanessa Pardes al minuto 58.
A pesar de lo complicado del panorama, la escuadra comandada por Miguel Ángel Gamero vino de atrás y trabajó el partido para llevarse los tres puntos.
A 10 minutos del final un zapatazo de larga distancia de Citlalli Reyes encontró las redes para darle los primeros puntos al combinado mexicano en el torneo que se celebra en Marruecos.
México cerrará su participación ante la escuadra de Camerún que ha perdido sus dos partidos disputados en el torneo.
El equipo mexicano necesitará una victoria para quedarse con la segunda plaza del grupo B y poder avanzar a la ronda de eliminación directa.
