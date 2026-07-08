El Francia vs. Marruecos, un partido de altísimo riesgo

Héctor Cantú

Las autoridades francesas están preocupadas por el partido de cuartos de final donde se enfrentarán Marruecos y Francia.

En el país galo trabajan para evitar que el duelo se salga de control por la rivalidad social que existe entre ambos países y que se ha acrecentado durante los últimos años por los procesos migratorios.

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El diario Le Parisien es uno de los medios que ha divulgado que en París habrá un dispositivo de seguridad para evitar que el duelo, a disputarse en Boston, pueda desencadenar movimientos violentos.

El partido se jugará a las 10 de la noche hora local, por lo que la policía local prepara centenares de drones, así como el cierre de sitios populares para evitar las concentraciones masivas y que los festejos puedan slairse de control.

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y en aquella ocasión las celebraciones posteriores al encuentro dejaron más de 260 detenidos.

En esta ocasión, la policía de París, principalmente, buscará que ese número se vea reducido signitificativamente, casi hasta la nulidad.