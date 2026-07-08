Publicación: miércoles 8 de julio de 2026

Héctor Cantú

El Francia vs. Marruecos, un partido de altísimo riesgo

Las autoridades trabajan para impedir que el duelo se salga de control

Las autoridades francesas están preocupadas por el partido de cuartos de final donde se enfrentarán Marruecos y Francia.

En el país galo trabajan para evitar que el duelo se salga de control por la rivalidad social que existe entre ambos países y que se ha acrecentado durante los últimos años por los procesos migratorios.

10 datos que hacen del Brasil vs Marruecos el mejor partido de la primera ronda del Mundial

La posesión de la pelota es la más pareja de lo que va de la Copa del Mundo (51% Brasil, 49% Marruecos)
Es el partido con más tiempo efectivo de lo que va del Mundial (59 minutos 13 segundos)
Se rompió la racha de Vinícius Júnior. Siempre que marcaba ganaba Brasil hasta que se enfrentó a Marruecos. Marcó su gol 10
Brasil y Marruecos dispararon 27 veces en total, 13 para la Canarinha y 14 para Marruecos
Ambos equipos se quedaron a un pase de completar, entre ambos, los mil pases en los 90 minutos de juego
Los dos capitanes de ambas selecciones juegan en el mismo equipo (PSG) y son bicampeones de la UEFA Champions League.
Brasil mantiene su récord insuperable de invicto en partidos de estreno en un Mundial (17 victorias y 4 empates)
En algún momento del partido, Marruecos tuvo en la cancha a 11 futbolistas nacidos en otro país.,
Marruecos puso contra la pared a Brasil. Segunda vez en la historia que la Canarinha recibe cinco disparos al arco en los primeros 10 minutos
Nunca antes, Brasil habíaa recibido tantos disparos en contra en el primer tiempo de una Copa del Mundo (12).

El diario Le Parisien es uno de los medios que ha divulgado que en París habrá un dispositivo de seguridad para evitar que el duelo, a disputarse en Boston, pueda desencadenar movimientos violentos.

El partido se jugará a las 10 de la noche hora local, por lo que la policía local prepara centenares de drones, así como el cierre de sitios populares para evitar las concentraciones masivas y que los festejos puedan slairse de control.

Kylian Mbappé llega a 50 goles con Francia

Kylian Mbappé marcó un gol y colaboró con una asistencia en la victoria de Francia sobre Alemania para quedarse con el tercer lugar de la UEFA Nations League 2025
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Francia y Marruecos se enfrentaron en el Mundial de Catar 2022

y en aquella ocasión las celebraciones posteriores al encuentro dejaron más de 260 detenidos.

En esta ocasión, la policía de París, principalmente, buscará que ese número se vea reducido signitificativamente, casi hasta la nulidad.

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