Isaac del Toro, casi 30 años después, vuelve un mexicano al Tour de Francia

Hiram Marín

El ciclismo mexicano vivió un momento histórico con el debut de Isaac del Toro en el Tour de Francia. El pedalista terminó con una larga sequía de casi tres décadas sin presencia de un ciclista de su país en este evento desde Miguel Arroyo, el último en correrlo en 1997.

La etapa inaugural consistió en una exigente prueba contrarreloj por equipos sobre un trayecto de 19.6 kilómetros en Barcelona, España. El gran ganador de este primer día de actividades fue el danés Jonas Vingegaard con su escuadra. El conjunto vencedor detuvo el cronómetro en un tiempo de 21 minutos y 47 segundos para asumir el liderato.

Who doesn’t love a good TTT? 🤩



We begin our @LeTour title defence with 🥉 place on stage 1, as @TamauPogi and @ISAACDELTOROx1 drive us home towards the line.



There’s more fun to be had in Barcelona tomorrow 👀 #WeAreUAE | #TDF2026 pic.twitter.com/IXl7nwI6ko — @UAE-TeamEmirates (@TeamEmiratesUAE) July 4, 2026

En el aspecto colectivo, la escuadra de Del Toro, UAE Team, superó fuertes rachas de viento y subió al podio en la tercera posición liderado por el esloveno Tadej Pogacar, máximo favorito para ganar.

A nivel individual, el pedalista tuvo un brillante desempeño y finalizó la jornada en el sexto lugar general. El joven ciclista cruzó la meta con una diferencia de apenas 26 segundos respecto a la punta.

Para la segunda jornada, los competidores enfrentarán un demandante trayecto de ruta con una distancia de 168.5 kilómetros. La caravana saldrá desde Tarragona rumbo a un circuito sinuoso catalogado como terreno de media montaña. Esta dura prueba presentará un cierre sumamente técnico con tres vueltas finales a la zona de Montjuïc.