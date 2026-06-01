Isaac del Toro se coronó en el Tour de Auvernia Ródano Alpes

EFE

El mexicano Isaac Del Toro (UAE), con la segunda exhibición consecutiva en alta montaña, tomó el relevo de su jefe supremo Tadej Pogacar como ganador de la 78 edición del Tour de Auvernia Ródano Alpes (ex Dauphiné), en la que se subió al podio como tercero el español Juan Ayuso.

Después de su exhibición en el Grand Colombier, en la etapa reina volvió a emerger la figura de Isaac Del Toro (Ensenada, 22 años), implacable con una ataque lejano que le otorgó el exDauphiné y la última etapa disputada entre Beaufort y Plateau de Solaison - Brison, de 120.1 km.

🔥YES!!!!! @ISAACDELTOROx1 🇲🇽🦅🏆



A sensational solo victory on the final stage of the #TourAuvergneRhoneAlpes 🇫🇷.



The Mexican seals the overall title in style after an incredible week of racing!!!



What a ride, Torito🐂🐂🐂#WeAreUAE pic.twitter.com/LtHo8iTaKg — @UAE-TeamEmirates (@TeamEmiratesUAE) June 14, 2026

Implacable Del Toro, superior en las dos etapas claves de montaña, mostrando un estado de forma superior ante el inminente Tour de Francia. Su hachazo le permitió volver a alzar los brazos, esta vez con un tiempo de 3h.35.07, 1 minuto antes que Juan Ayuso y el noruego Johannessen. El español, combativo y más calculador que en la víspera, se superó para acabar tercero en la general.

También salvó su actuación el australiano Luke Tuckwell, quien no pudo retener el maillot amarillo, pero se hizo con la segunda plaza. Los Rodríguez, Cristian y Carlos, ocuparon puestos en el top 10 de la etapa, y el primero de ellos el octavo de la general. El manchego José Felix Parra, décimo, se convirtió en corredor sorpresa de la ronda.