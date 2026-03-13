Isaac del Toro ya es el virtual ganador en la Clásica del Tirreno Adriático

EFE

El mexicano Isaac Del Toro (UAE) amarró este sábado el 'Tridente' de campeón de la Tirreno Adriático con una exhibición en la etapa reina de la 'Carrera de los dos mares', vencedor tras un ataque en el ascenso final con el que dejó por detrás al estadounidense Matteo Jorgenson (Visma) y al italiano Giulio Pellizzari (BORA).

Salvo sorpresa mayúscula en la etapa final del domingo, sin dificultad, Del Toro levantará el 'Tridente' por vez primera en su carrera. Su exhibición durante toda la semana bien lo merece, aunque su gestión de la última etapa es lo que quedará en el recuerdo de esta edición.

Porque cuando pareció no tener fuerza en el segundo ataque de Pellizzari en los metros finales, cuando no respondió de inmediato a la provocación del italiano, simplemente dejó claro que estaba esperando al momento justo para dar un doble golpe, para ganar la etapa más exigente y amarrar el título de campeón con una lanzada al alcance de unos pocos.

Se levantó en el tercer ascenso al Muro della Madonna delle Carceri para llegar a la meta en Camerino (3km con 8,8% y picos del 18%) y superó a su amigo Pellizzari para batirse en el duelo final con Jorgeson.

🎬 The expected battle on the final climb and the ultimate show of strength.



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El resultado, otro pequeño cambio de ritmo y brazos en alto en solitario en la meta para conquistar 42 segundos de ventaja en la general con su principal perseguidor, el propio Pellizzari, y uno más sobre Jorgenson, sus grandes rivales esta semana.

La séptima etapa pondrá el broche de oro a esta Tirreno Adriático entre Civitanova Marche y San Benedetto del Tronto, sin apenas dificultad, plana en su mayoría, perfecta para que Del Toro luzca la 'Maglia Azzurra' y levante el 'Tridente' que ya tiene en sus manos.