Isaac Del Toro recuperó el liderato en la carrera Tirreno Adriático

EFE

El mexicano Isaac Del Toro (UAE) recuperó la Maglia Azzurra que lo acredita como líder de la Tirreno Adriatico al finalizar segundo en la quinta etapa de la 'Carrera de los dos mares', conquistada por el danés Michael Valgren (EF-Education) tras un gran ataque en los kilómetros finales que le permitió alzar los brazos en solitario.

Valgren celebró una victoria de poderío, en la etapa más compleja hasta la fecha, dejando por el camino el envite del francés Julian Alaphilippe (Tudor), desfondado en el final pese a su intención de completar la fuga con éxito, y superando con 11 segundos al ciclista mexicano que recuperó el liderato y al estadounidense Matteo Jorgenson (Visma), quienes completaron el podio.

En la primera de las dos etapas clave de la carrera, fue Valgren el que impuso su ley con una exhibición de físico tras una jornada sin tregua, sin apenas respiro, con constantes ascensos y descensos entre Marota-Mondolgo y Mombaroccio, de 184 kilómetros.

Por vez primera en lo que va de edición, la escapada inicial hizo mucho daño. Se diezmó con el paso de los kilómetros y las exigentes subidas, pero dos de sus integrantes consiguieron agitar el avispero en los metros finales.

Todos los ataques que han fructificado en estas Tirreno Adriático, eso sí, han sido a pocos kilómetros de la llegada. Incluido el de esta jornada.

Porque pese a que lo iniciaron y se asentaron ocho ciclistas, fueron solo dos los que pudieron meter una marcha más en el momento decisivo para poner patas arriba la jornada.

🚴🇲🇽 ¡Orgullo mexicano!

Isaac del Toro protagoniza una gran remontada al recuperar el liderato del Tirreno-Adriático 2026 con un tiempo acumulado de 20:10:40 hrs.

Este viernes cruzó 2º en la meta de la 5ª etapa, resultado que lo devuelve a lo más alto de la clasificación general. pic.twitter.com/mAe8tvx0Sy — Comité Olímpico Mexicano (@COM_Mexico) March 13, 2026

Edward Planckaert, Emiel Verstrynge (Alpecin–Premier Tech), Joan Bou (Caja Rural-Seguros RGA), Jack Haig (Ineos Grenadiers), Georg Zimmermann (Lotto Intermarché), Sjoerd Bax (Pinarello Q36.5), Michael Valgren y Julian Alaphilippe (Tudor) comenzaron al mando.

El español Joan Bou, criado en la Fundación Contador, siempre presente en los intentos de escapada iniciales, conquistó en primera posición el Monte delle Cesane, aunque fue después el primero de los ocho en caer de la fuga.

Michael Valgren, el gran protagonista, se mantuvo siempre al acecho. No dio muestras de debilidad cuando poco a poco el grupo fue disminuyendo, demasiado fatigado. De hecho, fue el primero en el ascenso al Santuario del Beato Sante, momento en el que Alaphillipe intentó dar el golpe definitivo de la jornada.

Le siguió Valgren, sin problemas aparentes. Cuando comenzó la segunda vuelta al circuito final, a unos 20 km, el rédito era de 25 segundos respecto a los primeros perseguidores y dos minutos respecto al pelotón. Margen más que de sobra para pensar en una victoria entre ambos.

Sin embargo, fue demasiado para Alaphillipe, que a poco menos de 10 kilómetros se desfondó y dejó escapar su gran oportunidad de dar un salto en la general. Dejó en solitario a Valgren mientras el pelotón dio señales de vida por detrás.

El esloveno Primoz Roglic (Bora) se movió primero, pero Del Toro anduvo rápido para seguirle la pista con potencia y superar a todos, solo perseguido por Jorgenson.

Así las cosas, mientras Valgren completó la fuga con éxito y celebró un éxito cinco años después en la Tirreno Adriático, Del Toro logró imponerse a Jorgenson para dar un gran golpe en la general, en la que ya saca 23 segundos al italiano Giulio Pellizzari (Bora), 34 a Jorgenson y 44 a Roglic.

La sexta etapa, de 188 kilómetros entre San Severino Marche y Camerino, la considerada 'reina', decidirá prácticamente la 'Carrera de los dos mares' con una jornada muy exigente en la que la subida al Sassotetto (Paso de Santa Maria Maddalena) y los 3 últimos kilómetros, con pendientes de hasta el 18%, marcarán la diferencia para hacerse con el 'Tridente'.