EFE
El mexicano Jaime Jáquez se luce con el Heat en la NBA
Con 20 puntos a su cuenta, fue clave en la victoria aplastante en Miami
El mexicano Jaime Jáquez Jr se sumó con 20 puntos al festival anotador del Miami Heat, que arrolló 24-98 a los Brooklyn Nets del técnico español Jordi Fernández.
Jáquez sumó sus 20 puntos con seis de trece en tiros de campo y añadió cinco rebotes, cuatro asistencias y dos tapones en 27 minutos en pista saliendo del banquillo.
El líder anotador del Heat fue Bam Adebayo con 23 puntos, nueve rebotes, cuatro asistencias y hasta seis robos, mientras que Tyler Herro aportó 22 puntos.
Los de Miami tuvieron una ventaja máxima de 27 puntos contra los Nets, que no pasaron del 38 % en tiros de campo y de un modesto 18 % desde el arco.
Noah Clowney, con 17 puntos, fue el máximo anotador de los Nets.
El Heat se asentó en puestos de 'play-in' con su segunda victoria consecutiva y tienen un balance de 33-29.
Los Nets perdieron su noveno partido consecutivo y son colistas en el Este con una marca de 15-46.
LO MÁS VISTO
ADVERTISEMENT