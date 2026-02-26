El mexicano Jaime Jáquez se luce con el Heat en la NBA

EFE

El mexicano Jaime Jáquez Jr se sumó con 20 puntos al festival anotador del Miami Heat, que arrolló 24-98 a los Brooklyn Nets del técnico español Jordi Fernández.

Jáquez sumó sus 20 puntos con seis de trece en tiros de campo y añadió cinco rebotes, cuatro asistencias y dos tapones en 27 minutos en pista saliendo del banquillo.

El líder anotador del Heat fue Bam Adebayo con 23 puntos, nueve rebotes, cuatro asistencias y hasta seis robos, mientras que Tyler Herro aportó 22 puntos.

That's another HEAT W 😎 pic.twitter.com/2EcSKLw0Pg — Miami HEAT (@MiamiHEAT) March 4, 2026

Los de Miami tuvieron una ventaja máxima de 27 puntos contra los Nets, que no pasaron del 38 % en tiros de campo y de un modesto 18 % desde el arco.

Noah Clowney, con 17 puntos, fue el máximo anotador de los Nets.

El Heat se asentó en puestos de 'play-in' con su segunda victoria consecutiva y tienen un balance de 33-29.

Los Nets perdieron su noveno partido consecutivo y son colistas en el Este con una marca de 15-46.