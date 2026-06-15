El día que Vozinha se volvió una estrella mundial

Karla Villegas Gama

Antes del partido ante España, Vozinha era prácticamente un desconocido fuera de Cabo Verde. Noventa minutos después, el arquero se convirtió en el héroe de los 'Tiburones Azules' y en una de las grandes historias de la Copa del Mundo.

Josimar José Évora Dias, mejor conocido como Vozinha, nació en Mindelo y debutó como profesional en 2007 con el Batuque. A lo largo de su carrera ha pasado por clubes de Cabo Verde, Angola, Moldavia, Portugal, Grecia y Eslovaquia. Actualmente defiende la portería del Chaves, de la segunda división portuguesa.

El guardameta llegó a la Selección Caboverdiana en 2012 y acumula 89 partidos internacionales, con 36 porterías imbatidas. Sin embargo, ninguna tan importante como la conseguida frente a España.

Su actuación quedó marcada por siete atajadas que frustraron a 'La Roja'. Además, se convirtió en el arquero más longevo en debutar en una Copa del Mundo sin recibir gol, ayudó a Cabo Verde a sumar el primer punto mundialista de su historia y fue elegido MVP del encuentro.

El impacto fue inmediato. Su cuenta de Instagram pasó de 50 mil seguidores a 2.4 millones en apenas tres horas después del silbatazo final.

“Trabajé muy duro toda mi vida para esto, para este momento, para este sueño. Muchas generaciones soñaron con esto y muchos exseleccionados no lo lograron. Ahora el sueño se hizo realidad. Todos estamos felices porque trabajamos duro para estar aquí y merecíamos estar aquí. Hoy fue un gran partido contra España, una de las mejores selecciones del mundo”, declaró Vozinha.